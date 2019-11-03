Премьер Израиля заявил о взрывоопасной обстановке на границах

Взрывоопасная обстановка сложилась на восточных, северных и южных границах Израиля, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, правительство страны продолжит работать по всем направлениям для обеспечения безопасности.

«Мы не будем раскрывать наши планы, а продолжим работать по всем направлениям для обеспечения безопасности государства Израиль как видимыми, так и скрытыми средствами, на суше, море и в воздухе»,— сказал глава правительства на заседании кабмина (цитата по «РИА Новости»). Господин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль считает «Хамас» ответственным за любую агрессию, исходящую с территории сектора Газа.

Ранее израильские истребители нанесли ответные удары по территории сектора Газа. Оттуда было выпущено десять ракет. В армии Израиля заявили, что система противовоздушной обороны смогла перехватить восемь ракет.

В сентябре Биньямин Нетаньяху пообещал в случае победы на парламентских выборах распространить израильский суверенитет на часть Западного берега реки Иордан. Эти слова были отрицательно восприняты палестинцами.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину».