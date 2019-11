Израиль нанес ответные ракетные удары по сектору Газа

Израильские истребители нанесли ответные удары по территории сектора Газа, сообщила армия Израиля в Twitter. Ранее сегодня оттуда было выпущено десять ракет.

В сообщении израильской армии отмечено, что система противовоздушной обороны смогла перехватить восемь ракет.

This family home in southern Israel was just hit by a rocket fired from Gaza.



So far: 10 rockets have been fired from Gaza at Israeli civilians. 8 of those rockets were intercepted by the Iron Dome System. pic.twitter.com/eTvhuTK2BE