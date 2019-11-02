02 ноября, суббота
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Израиль нанес ответные ракетные удары по сектору Газа

Израильские истребители нанесли ответные удары по территории сектора Газа, сообщила армия Израиля в Twitter. Ранее сегодня оттуда было выпущено десять ракет.

В сообщении израильской армии отмечено, что система противовоздушной обороны смогла перехватить восемь ракет.

Напомним, в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал после победы на парламентских выборах распространить израильский суверенитет на часть Западного берега реки Иордан. Эти слова были отрицательно восприняты палестинцами. В этот же день в сторону Израиля со стороны сектора Газа были выпущены ракеты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность на движение «Хамас» и нанесла 15 авиаударов по объектам движения.

О планах премьер-министра Израиля читайте в материале “Ъ” «Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину».

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