Израиль нанес ответные ракетные удары по сектору Газа

Израильские истребители нанесли ответные удары по территории сектора Газа, сообщила армия Израиля в Twitter. Ранее сегодня оттуда было выпущено десять ракет.

В сообщении израильской армии отмечено, что система противовоздушной обороны смогла перехватить восемь ракет.

This family home in southern Israel was just hit by a rocket fired from Gaza.



So far: 10 rockets have been fired from Gaza at Israeli civilians. 8 of those rockets were intercepted by the Iron Dome System. pic.twitter.com/eTvhuTK2BE — Israel Defense Forces (@IDF) 1 ноября 2019 г.

Напомним, в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал после победы на парламентских выборах распространить израильский суверенитет на часть Западного берега реки Иордан. Эти слова были отрицательно восприняты палестинцами. В этот же день в сторону Израиля со стороны сектора Газа были выпущены ракеты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность на движение «Хамас» и нанесла 15 авиаударов по объектам движения.

О планах премьер-министра Израиля читайте в материале “Ъ” «Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину».