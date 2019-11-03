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Брат убитого начальника Центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Брат начальника Центра по противодействию экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которого убили 2 ноября в Москве, работал анестезиологом-реаниматологом в Первой градской больнице в столице. Ахмед Эльджаркиев был расстрелян вместе с братом. В городской клинической больнице имени Пирогова выразили соболезнования близким и коллегам Ахмеда Эльджаркиева.

Напомним, уголовное дело об убийстве двух человек в Москве передано в центральный аппарат Следственного комитета России. В СКР сегодня, 3 ноября, сообщили, что серьезно продвинулись в работе по раскрытию преступления.

Подробнее о происшествии и его расследовании читайте в публикации “Ъ” «От кровного до служебного».

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