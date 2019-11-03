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Туроператоры попросили власти не регулировать цены на отели на международных событиях

Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил Минэкономики не регулировать цены на международные события за исключением спортивных, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. Участники рынка считают, что это нарушает «имущественные и предпринимательские права субъектов хозяйственной деятельности в индустрии гостеприимства».

Информация о законопроекте по ограничению цен на гостиницы появилась в сентябре. Минэкономики предлагает ограничить стоимость услуг на время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года. Четыре матча пройдут в Санкт-Петербурге. По словам госпожи Тюриной, параллельно с этим рассматривается возможность ограничить цены во время проведения международных мероприятий, например, экономических форумов.

В ответ РСТ предлагает перенести сроки проведения экономических форумов в России на период более низкой загрузки. Также они считают, что нужно уравнять условия оплаты услуг за размещение в гостиницах высокопоставленных госслужащих во время их командировок.

«При общих равных, на первое место выходит объем предложения в гостиничном сегменте бизнес-класса и сезонные колебания спроса. Поэтому абсолютное большинство крупных форумов и конгрессов в мире проводятся в низкий туристический сезон и в городах с большой емкостью премиального номерного фонда»,— объяснила Ирина Тюрина.

Ранее против регулирования цен во время UEFA выступило петербургское отделение Американской торговой палаты в России.

Подробнее о позиции противников ограничений — в материале “Ъ Санкт-Петербург” «Отельеры постоят за ценой».

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