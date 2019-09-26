Правительство может ограничить цены на гостиницы на время ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге

Минэкономики России разработало проект, которым предлагается ограничить цены на гостиницы на период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сейчас проводятся его публичные обсуждения и антикоррупционная экспертиза.

В гостиницах категории «пять звезд» для номеров высшей категории, повышенной комфортности «апартмент» предлагается установить максимальную стоимость обслуживания в 525 тыс. руб. В номерах высшей категории «люкс», «джуниор сюит», «студия» — 317,2 тыс. руб. Для номеров иных категорий одноместного или двухместного размещения в пятизвездочных гостиницах планируется установить максимальную планку в 30 тыс. руб. Самая низкая планка максимальной стоимости обслуживания предлагается для гостиниц «без звезд»: номера всех категорий одноместного, двухместного или многоместного размещения там будут стоит не более 5 тыс. руб., а номера иных категорий многоместного размещения в хостелах — 1 тыс. руб.

В 2020 году Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу. В городе пройдут три матча группы В и одна четвертьфинальная игра. Также, по информации СМИ, Санкт-Петербург — основной претендент на проведение финала ЛЧ в 2021 году. Заявку на его проведение Российский футбольный союз подал в начале года.

Подробности — в материале “Ъ” «Санкт-Петербург близок к финалу Лиги чемпионов».