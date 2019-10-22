Отельеры постоят за ценой

Петербургское отделение Американской торговой палаты в России предложило Минэкономразвития отказаться от регулирования стоимости гостиничных услуг в период чемпионата Европы по футболу 2020 года и других крупных международных событий. Законопроект, подготовленный ведомством, ограничивает цены в отелях не только в дни матчей, но и на большую часть высокого сезона, в том числе на период Петербургского международного экономического форума. По мнению участников рынка, действия государства приведут к снижению инвестиционной привлекательности гостиничной отрасли и налоговых поступлений в бюджет.

Комитет по туризму и гостеприимству петербургского отделения Американской торговой палаты в России (AmCham) подверг критике планы Минэкономразвития по регулированию цен в городских гостиницах во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Отзыв на соответствующий законопроект (есть в распоряжении “Ъ”) участники рынка направили ведомству в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия.

Инициатива Минэкономразвития регламентирует максимальную цену номера в период с 13 мая по 3 августа 2020 года в отелях и хостелах Петербурга разного класса. Предполагается, что самое дешевое койко-место в хостеле без звезд может стоить не более 1000 рублей в сутки, номера высшей категории в трехзвездной гостинице — не более 30 тыс. рублей, в пятизвездной гостинице — не более 525 тыс. рублей. В пояснительной записке сказано, что законопроект направлен на предотвращение спекулятивного роста цен на гостиничные услуги.

В своем письме представители гостиничного бизнеса предлагают отказаться от госрегулирования цен в период чемпионата Европы, а также других международных мероприятий. Участники рынка обращают внимание, что ограничения затронут слишком продолжительный период времени, тогда как сами матчи будут проходить только четыре дня (13, 17, 22 июня и 3 июля). Прецедент госрегулирования целой отрасли приведет к ухудшению инвестиционного имиджа России, поскольку «нарушит основополагающие принципы рыночной экономики» и права инвесторов в российскую экономику, говорится в письме. Еще одним последствием этой меры станет снижение прибыльности гостиничных объектов, что обернется снижением налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, сокращением рабочих мест и замедлением вклада туристической отрасли в ВВП, предупреждают участники рынка. В результате новые инвесторы не захотят вкладываться в гостиничную отрасль, а существующие игроки отложат или полностью откажутся от обновления номерного фонда, следует из письма петербургского отделения AmCham. Согласно данным комитета финансов Петербурга, за девять месяцев 2019 года налоговые поступления от гостиниц в городской бюджет составили 1,7 млрд рублей (0,4% от общего объема налоговых доходов казны).

В Минэкономразвития “Ъ” сообщили, что не получили обращение отельеров. Зампред комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия рассказала “Ъ”, что ограничение цен в период чемпионата Европы по футболу связано с гарантиями, которое государство взяло перед УЕФА. При этом комитет поддерживает необходимость сократить этот период до минимума и направил соответствующие предложения в Минэкономразвития, пояснила госпожа Гвичия. По ее словам, матчи в Петербурге посетит до 300 тыс. болельщиков в дополнение к 3,5–4 млн туристов, которые приезжают в город летом.

В правилах УЕФА на Евро-2020 сказано, что страна-претендент и город, принимающий матчи, должны приложить усилия, чтобы тарифы в отелях не превышали среднюю стоимость номера в июне 2018 года более чем на 20%. Максимальная стоимость стандартной комнаты в пятизвездном отеле не должна превышать €400 (28,4 тыс. рублей по текущему курсу), четырехзвездном — €300 (21,3 тыс. рублей), трехзвездном — €200 (14,2 тыс. рублей).

Гендиректор компании «Индивидуальный туристический сервис» Виктория Шамликашвили называет идею госрегулирования сомнительной. «Если бы цены не были подкреплены спросом, то они давно были бы снижены. Раз туристы останавливаются в отелях по более высоким ценам, значит, рынок готов их воспринять»,— подчеркивает она. Кроме того, период, который попадает под регулирование, установлен слишком широко и захватывает практически весь высокий сезон, объясняет госпожа Шамликашвили.

Ограничение цен — адекватная мера только в том случае, если этого требует УЕФА, уверен операционный директор Sokos Hotels St. Petersburg Дмитрий Шубин. Цены на петербургском рынке в течение года изменяются в десятки раз, но это связано с сильной сезонностью спроса, а не с монопольным сговором, объясняет эксперт. «Если цена неадекватно завышена, она упадет сама, ведь ни один отель не заинтересован в том, чтобы стоять полупустым»,— указывает он.

Госрегулирование цен лишено всякого смысла, но при этом лимит колебания стоимости номера установлен Минэкономразвития достаточно высоко, признает совладелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Наиболее чувствительным для отельеров будет ограничение цен в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), указывает он, отмечая, что в этот период выручка отельеров в два-три раза превышает обычную летнюю. Во время ПМЭФ всегда наблюдается стопроцентная загрузка, в то время как уровень спроса в период чемпионата Европы пока непредсказуем, резюмирует господин Теймурханлы.

Константин Куркин