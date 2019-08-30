31 августа, суббота
Войти в профиль
Спорт

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Станислав Забурдаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Санкт-Петербург близок к финалу Лиги чемпионов

Он может принять его уже в 2021 году

от

Санкт-Петербург, скорее всего, станет местом проведения финального матча следующего розыгрыша главного футбольного еврокубка — Лиги чемпионов. О том, что одно из самых востребованных спортивных событий любого сезона пройдет на «Зенит-Арене», сообщило агентство AP.


Агентство AP со ссылкой на собственные источники, знакомые с процессом распределения прав на проведение главных еврокубковых матчей, сообщило о том, что финал Лиги чемпионов 2021 года состоится в Санкт-Петербурге. По его данным, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на заседании исполкома 24 сентября в Любляне впервые определит места проведения финальных матчей сразу трех следующих розыгрышей (нынешний завершится игрой в Стамбуле).

За возможность стать хозяином розыгрыша, который стартует осенью 2020 года, боролись Санкт-Петербург и Мюнхен.

Российский город, если верить источникам AP, победил. Немецкому достанется финал 2022 года, а в 2023-м он будет сыгран в Лондоне.

Санкт-Петербург и домашний стадион представляющего его клуба «Зенит», действующего чемпиона России,— 68-тысячная «Газпром-Арена» — к моменту начала розыгрыша, о котором идет речь, уже будет иметь солидный опыт проведения топовых матчей. Летом 2018 года на этой арене прошли семь встреч в рамках чемпионата мира. А летом будущего года на нем пройдут четыре матча чемпионата Европы: три на групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Россия была хозяйкой финала Лиги чемпионов лишь раз в своей истории. 21 мая 2008 года в нем в «Лужниках» встретились английский «Манчестер Юнайтед» и «Челси». После ничьей — 1:1 — в основное и дополнительное время верх в серии пенальти взял манчестерский клуб.

Арнольд Кабанов


Российский клуб не совершил чудо в квалификации Лиги чемпионов

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и в ответном матче раунда play-off футбольной Лиги чемпионов. После поражения в гостях со счетом 0:4 российский клуб уступил на своем поле 1:2, хотя ему удалось забить быстрый гол и заронить слабую надежду на благополучный исход противостояния. Не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов и составить компанию там «Зениту» с «Локомотивом», краснодарцы продолжат выступление на групповом этапе Лиги Европы.

Читать далее

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя