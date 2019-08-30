Санкт-Петербург близок к финалу Лиги чемпионов Он может принять его уже в 2021 году

Санкт-Петербург, скорее всего, станет местом проведения финального матча следующего розыгрыша главного футбольного еврокубка — Лиги чемпионов. О том, что одно из самых востребованных спортивных событий любого сезона пройдет на «Зенит-Арене», сообщило агентство AP.

Агентство AP со ссылкой на собственные источники, знакомые с процессом распределения прав на проведение главных еврокубковых матчей, сообщило о том, что финал Лиги чемпионов 2021 года состоится в Санкт-Петербурге. По его данным, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на заседании исполкома 24 сентября в Любляне впервые определит места проведения финальных матчей сразу трех следующих розыгрышей (нынешний завершится игрой в Стамбуле).

За возможность стать хозяином розыгрыша, который стартует осенью 2020 года, боролись Санкт-Петербург и Мюнхен.

Российский город, если верить источникам AP, победил. Немецкому достанется финал 2022 года, а в 2023-м он будет сыгран в Лондоне.

Санкт-Петербург и домашний стадион представляющего его клуба «Зенит», действующего чемпиона России,— 68-тысячная «Газпром-Арена» — к моменту начала розыгрыша, о котором идет речь, уже будет иметь солидный опыт проведения топовых матчей. Летом 2018 года на этой арене прошли семь встреч в рамках чемпионата мира. А летом будущего года на нем пройдут четыре матча чемпионата Европы: три на групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Россия была хозяйкой финала Лиги чемпионов лишь раз в своей истории. 21 мая 2008 года в нем в «Лужниках» встретились английский «Манчестер Юнайтед» и «Челси». После ничьей — 1:1 — в основное и дополнительное время верх в серии пенальти взял манчестерский клуб.

Арнольд Кабанов