СМИ узнали о проблемах с вылетом американского военного атташе из России в августе

Российские официальные лица в августе задержали эвакуацию из Москвы больного американского военного атташе в госпиталь в Германии, сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких представителей администрации президента США, которые говорили на условиях анонимности. Дипломатические протоколы позволяют быстро эвакуировать дипломатов, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях. Но вылет самолета, отправленного для эвакуации атташе, был задержан на несколько часов без видимой причины, несмотря на протесты со стороны должностных лиц посольства и Госдепа в Вашингтоне.

По словам чиновников, российская сторона в конце концов уступила, и американец был благополучно эвакуирован. Представители Госдепа и Минобороны США подтвердили, что в России произошел «инцидент с больным», они отказались назвать сотрудника, не сообщили подробностей дела и эвакуации.

Представитель Госдепа Брайан Булатао обсуждал этот эпизод с российскими официальными лицами в начале сентября во время встречи в Вене. Как ответили российские чиновники — неясно.

Сейчас Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности дипломатического персонала своих посольств, заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост посла в Москве Джон Салливан. Он выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Дипломатическая война между Москвой и Вашингтоном началась в декабре 2016 года. В марте 2018 года власти США в рамках проявления солидарности с Великобританией по «делу Скрипалей» объявили о высылке из страны еще 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле, после чего российские власти заявили о решении выслать такое же число американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

О взаимной высылке дипломатов ситуации — в материале “Ъ”.