Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности персонала посольств

Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности дипломатического персонала своих посольств, заявил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост посла в Москве Джон Салливан, занимающий сейчас пост первого заместителя государственного секретаря США. Господин Салливан выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

«Мы ведем переговоры с российским правительством, российским Министерством иностранным дел по этим вопросам»,— ответил Салливан на вопрос, каким образом он намерен решать проблему с восстановлением численности дипломатического персонала посольств (цитата по ТАСС).

Сокращение численности дипломатических корпусов было связано с «разногласиями, которые выходят за рамки первоначального выдворения» Вашингтоном 60 российских дипломатов в 2018 году и зеркальных ответных мер Москвы, сказал господин Салливан. «(Россияне. — “Ъ”) отказали нам в выдаче виз, чтобы восполнить численность дипперсонала»,— добавил он.

Господин Салливан также пообещал, что в случае утверждения его кандидатуры будет вести с Россией диалог по борьбе с терроризмом, контролю над вооружениями, по денуклеаризации Корейского полуострова, по урегулированию ситуации в Сирии, Афганистане и другим проблемам. «Для этого необходимо прилагать последовательные дипломатические усилия с российским правительством в областях, представляющих взаимный интерес, например, в сфере контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения и борьбы с терроризмом, а также решительное сопротивление действиям России там, где она подрывает интересы и ценности США и наших союзников и партнеров, например, угрожая стабильности в Европе и безопасности выборов в США»,— сказал он.

Также кандидат на должность посла США в РФ подчеркнул, что на посту первого заместителя государственного секретаря США принимал непосредственное участие в разработке политики США в отношении России, касающейся, в частности, диалога по стратегической стабильности, а также введенных санкций. По его мнению, отношения Вашингтона с Москвой вышли на самую низкую точку после Холодной войны.

Напомним, «дипломатические войны» между Москвой и Вашингтоном начались в декабре 2016 года. Тогда из США были высланы 35 российских дипломатов. 28 июля 2017 года власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников своих дипмиссий на территории России до 455 человек. В ответ Вашингтон потребовал закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В марте 2018 года власти США в рамках проявления солидарности с Великобританией по «делу Скрипалей» объявили о высылке из страны еще 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле, после чего российские власти заявили о решении выслать такое же число американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Подробнее о взаимной высылке дипломатов ситуации — в материале “Ъ”.