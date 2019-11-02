В Багдаде в ходе протестов убит человек, более 90 получили ранения

В иракской столице во время протестов 2 ноября сотрудники правоохранительных органов убили протестующего, передает Reuters со ссылкой на источники. 91 человек получил ранения. В последние дни протесты стали усиливаться, они перерастают в беспорядки, когда наступает вечер, а полиция начинает использовать против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

В октябре в Ираке в ходе волнений погибли более 250 человек. С 24 октября во время протестов погибли 100 человек, более 5 тыс. получили ранения.

Демонстранты вышли на улицы в нескольких городах, включая Багдад, чтобы выразить недовольство правительству, которое, по их словам, не смогло улучшить их жизнь. Их не устраивает чрезвычайно высокий уровень безработицы, плохое качество государственных услуг и рост коррупции.

Это — вторая с начала месяца волна протестов в Ираке. В начале октября в ходе разгона протестующих силами безопасности погибло не менее 100 человек.

О протестах читайте в публикации “Ъ” «Роль уличности в истории».