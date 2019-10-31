В Ираке за неделю протестов погибло 100 человек

В Ираке во время протестов погибли 100 человек, более 5 тыс. получили ранения, сообщает AFP. Это статистика с 24 октября, когда вспыхнули антиправительственные волнения. Цифры приводит местная комиссия по правам человека. Там рассказали, что большинство людей погибло в результате применения слезоточивого газа, повреждений от газовых баллонов и пулевых ранений.
Демонстранты вышли на улицы в нескольких городах, включая Багдад, чтобы выразить недовольство правительству, которое, по их словам, не смогло улучшить их жизнь. Их не устраивает чрезвычайно высокий уровень безработицы, плохое качество государственных услуг и рост коррупции.
Это вторая с начала месяца волна протестов в Ираке. В начале октября в ходе разгона протестующих силами безопасности погибло не менее 100 человек.
О протестах читайте в публикации “Ъ” «Роль уличности в истории».
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