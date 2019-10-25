В Ираке погибли 23 человека при разгоне протестующих

Минимум 23 человека погибли в Ираке, около 1,8 тыс. пострадали, когда правоохранительные органы пыталась подавить протесты, передает Reuters со ссылкой на источники. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и открыли огонь для разгона протестующих.

Демонстранты вышли на улицы в нескольких городах, включая Багдад, чтобы выразить недовольство правительству, которое, по их словам, не смогло улучшить их жизнь. Жители страны выражают недовольство чрезвычайно высоким уровнем безработицы, плохим качеством государственных услуг и ростом коррупции.

Отметим, что это вторая с начала месяца волна протестов в Ираке. В начале октября также в ходе разгона протестующих силами безопасности погибли не менее 100 человек. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час. Премьер-министр Ирака Адиль Абдель-Махди согласился с представленным ему планом своих помощников о широких перестановках в правительстве страны на фоне проходящих протестов.