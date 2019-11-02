СМИ: наследный принц разрешил Saudi Aramco провести IPO

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разрешил проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, официально о решении может быть объявлено в воскресенье, 3 ноября.

Принц принял это решение на совещании в пятницу. Размещением занимаются крупные международные банки, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Агентство отметило, что Saudi Aramco планирует сделать акции более привлекательными для инвесторов, в связи с чем собирается выплатить в следующем году $75 млрд в качестве дивидендов, что даст инвесторам доходность в 3,75%. Кроме того, инвесторам дали гарантию, что дивиденды не будут опускаться до 2024 вне зависимости от цены на нефть.

Напомним, Saudi Aramco уже несколько лет готовится к IPO, которое должно стать самым крупным в мире. По данным Reuters, сами власти Саудовской Аравии оценивают компанию в $2 трлн. В рамках подготовки к первичному размещению акций был сменен глава совета директоров Saudi Aramco. Компания также отобрала девять банков для организации IPO.