Saudi Aramco выбрала девять банков для организации IPO

Энергетическая компания Saudi Aramco пригласила девять крупных банков в качестве глобальных координаторов проведения первичного размещения своих акций. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Reuters. В число приглашенных банков вошли JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group.

Напомним, что Saudi Aramco уже несколько лет готовится к первичному размещению акций, которое должно стать самым крупным в мире. По данным Reuters, сами власти Саудовской Аравии оценивают компанию в $2 трлн. Дата IPO постоянно переносится, и сейчас речь идет уже о начале 2020 года. В рамках подготовки к этой процедуре власти в начале сентября приняли решение о смене главы совета директоров Saudi Aramco.

Алена Миклашевская