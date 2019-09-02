СМИ: Saudi Aramco сменила главу совета директоров перед IPO

Власти Саудовской Аравии приняли решение о смене главы совета директоров энергетической компании Saudi Aramco, готовящейся к проведению IPO: вместо министра энергетики Халида аль-Фалиха этот пост займет генеральный директор саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) Ясир ар-Румайян (Yasir al-Rumayyan). Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Решение о смене главы Saudi Aramco было принято через несколько дней после выделения из министерства энергетики нового министерства минеральных ресурсов и промышленности. Наблюдатели усмотрели в этом решении стремление снизить влияние господина аль-Фалиха. Ранее он, по мнению некоторых западных обозревателей, контролировал половину саудовской экономики, занимая пост главы огромного министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов, созданного в 2016 году в ходе масштабных реформ.

Господин ар-Румайян, известный как близкий союзник наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, занял пост главы PIF в 2015 году. До этого он некоторое время был советником королевского суда, а ранее был инвестбанкиром. Его назначение главой совета директоров Saudi Aramco — часть подготовки масштабного IPO компании, в числе прочего власти хотят более четко отделить компанию от Министерства энергетики и избежать конфликта интересов. По мнению источников Financial Times, назначение на этот пост главы PIF подчеркивает возрастающую роль суверенного фонда в подготовке IPO. Saudi Aramco никак не прокомментировала информацию, а PIF и министерство энергетики отказались давать комментарий.

Яна Рождественская