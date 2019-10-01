Суд в третий раз оштрафовал Льва Пономарева на 100 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал главу движения «За права человека» Льва Пономарева на 100 тыс. рублей за нарушение закона об «иностранных агентах». За последние два месяца правозащитник оштрафован в третий раз.

15 августа господина Пономарева оштрафовали на 100 тыс. руб. за то, что в статье в «Новой газете» движение «За права человека» было упомянуто без указания о присвоенном ему статусе «иноагента». 24 сентября ему присудили штраф на ту же сумму: на этот раз за отсутствие упоминания о статусе «иностранного агента» на сайте организации.

В третий раз причиной штрафа стало видео, размещенное в личном блоге Льва Пономарева на сайте «Эха Москвы», где правозащитник просил оказать финаносвую помощь его организации, снова не упоминая о присвоенном ей статусе «иностранного агента». Протокол был составлен Роскомнадзором. На 300 тыс. руб. было оштрафовано и само движение «За права человека». Для юридического лица это тоже не первый штраф. 24 апреля организация была оштрафована за отказ признать себя «иноагентом».

Министерство юстиции внесло движение «За права человека» в реестр «иностранных агентов» наряду с фондом «В защиту прав заключенных» и «Горячей линией».

Ксения Веретенникова