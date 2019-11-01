Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия досрочно завершила поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что завершающий этап поставок российских комплексов состоится в декабре или ноябре.

«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию»,— цитирует господина Михеева сайт «Рособоронэкспорта».

Напомним, поставка российских С-400 в Турцию началась 12 июля. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок российских систем. 18 июля Белый дом США заявил, что участие Турции в программа самолетов-истребителей F-35 теперь «невозможно», но отложил решение о возможных санкциях. Москва, в свою очередь, предложила поставить Анкаре российские Су-35 вместо F-35. Конгресс США 30 октября одобрил введение санкций против Турции в связи с приобретением у России ЗРК С-400.

Подробнее о санкциях США читайте в материале “Ъ” «Турции припомнили и курдов, и армян».