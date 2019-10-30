Конгресс США одобрил введение санкций против Турции

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора, сообщает The Hill. Проект предполагает введение санкций в отношении причастных к проведению военной операции «Источник мира». В частности, речь идет о министре обороны Хулуси Акаре, министре финансов Берате Албайраке, а также в отноешнии руководства государственного банка Halkbank. Законопроект запрещает продажу оружия в Турцию и предполагает запрет на поставку оружия турецким силам в Сирии. Дополнительные санкции против Турции накладываются в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Документ должен одобрить сенат, после чего его подпишет президент США.

Министерство иностранных дел Турции осудило принятие в США законопроекта о санкциях. В Анкаре назвали его не соответствующим духу НАТО и противоречащим американо-турецкому соглашению по Сирии, говорится на сайте МИДа.

Вашингтон обещал исключить Турцию из числа производителей деталей для новейшего истребителя F-35 Lightning II и отказать ей в поставках более 100 самолетов. Конгресс США настаивал на применении закона, предусматривающий визовые и финансовые санкции против турецких политиков за поставки С-400. Затем президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии после того как удалось остановить военные действия в рамках операции «Источник мира».

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции. США обязались вывести курдские формирования за демаркационную линию в 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

Подробнее о договоренностях Москвы и Анкары — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».