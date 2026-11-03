Объем торгов неоактивами на СПБ Бирже вырос на 6,1% в октябре
Объем торгов неоактивами на СПБ Бирже составил 800,72 млрд рублей в октябре
Объем торгов неоактивами и ценными бумагами на СПБ Бирже составил 970,39 млрд руб. Это на 3,7% больше сентябрьского показателя, сообщила пресс-служба площадки. Объем сделок с неоактивами вырос на 6,1% — до 800,72 млрд руб., а с ценными бумагами, напротив, снизился на 5,9% — до 169,67 млрд руб. за отчетный период.
СПБ Биржа начала торги бессрочными фьючерсами на зарубежные акции и криптовалюты (неоактивами) в апреле. Размер неоактива — одна акция. Валюта стоимости шага цены — доллар США, валюта расчетов — российский рубль.
Среднедневной объем торгов неоактивами достиг 25,83 млрд руб. в октябре. В топ-15 вошли неоактивы на биткоин, эфир, Circle, AMD, солану, Sandisk, Nebius, Moderna, Strategy, риппл, Bloom Energy, Coherent, Lumentum, Tesla и трон. В режиме основных торгов участники заключили 5,18 млн сделок (-12,8% к сентябрю).
Среднедневной объем торгов ценными активами снизился с 6,01 млрд руб. в сентябре до 5,47 млрд руб. в октябре. За прошедший месяц заключено 27,45 млн сделок с ценными бумагами — на 10,2% больше показателя в сентябре.