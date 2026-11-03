Объем торгов неоактивами на СПБ Бирже вырос на 6,1% в октябре

Среднедневной объем торгов ценными активами снизился с 6,01 млрд руб. в сентябре до 5,47 млрд руб. в октябре. За прошедший месяц заключено 27,45 млн сделок с ценными бумагами — на 10,2% больше показателя в сентябре.