Главу дирекции автодорог Приангарья осудили за растрату денег на банкет

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петра Демидова. Он признан виновным в растрате 750 тыс. руб. из бюджета учреждения на банкет. Мужчине назначено лишение свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года. Он на два года лишен права занимать руководящие должности в госучреждениях.