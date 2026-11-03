Главу дирекции автодорог Приангарья осудили за растрату денег на банкет
Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петра Демидова. Он признан виновным в растрате 750 тыс. руб. из бюджета учреждения на банкет. Мужчине назначено лишение свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года. Он на два года лишен права занимать руководящие должности в госучреждениях.
По информации областной прокуратуры, подсудимый в период с июня по октябрь 2024 года, используя свое служебное положение, организовал растрату вверенных ему бюджетных средств. Он дал указание подчиненной организовать праздничный банкет, приуроченный ко Дню работника дорожного хозяйства. В обход конкурентных процедур стоимость проведения мероприятия была разбита на два договора с хозяйствующими субъектами под видом оказания услуг по организации и обслуживанию конференции. Фактически 18 октября 2024 года конференция не проводилась. В одном из ресторанов Иркутска прошел банкет.
Во время следствия Петр Демидов вину признал и в полном объеме возместил ущерб бюджету.