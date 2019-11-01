Участнику перестрелки в Ростовской области не удалось обжаловать свой арест

Ростовский областной суд оставил в силе постановление Ленинского районного суда Ростова заключении под стражу Василия Дакишвили до 21 декабря этого года, сообщает пресс-служба суда. Его подозревают в участии в перестрелке в хуторе Чернозубов Орловского района 22 октября (ч. 3 ст. 33 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ). Дакишвили стал первым задержанным по делу. Его заключили под стражу 24 октября этого года.

Еще одного предполагаемого участника перестрелки задержали в Грозном Чеченской республики. Правоохранители продолжают поиск подозреваемых, их число не уточняется. Третьим задержанным по делу оказался 28-летний житель Ростова. Правоохранители продолжают поиск подозреваемых, их число не уточняется.

Перестрелка произошла днем во вторник, 22 октября, на пастбище в хуторе Чернозубов Орловского района. Между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого мужчины применили огнестрельное оружие. Пять человек скончались, двое пострадавших госпитализированы с травмами.

Дарья Голякова