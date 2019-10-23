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Задержан подозреваемый в участии в перестрелке в Ростовской области

Сотрудники полиции, следственного комитета и Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого в убийстве — по версии правоохранителей, мужчина участвовал в перестрелке в Орловском районе. Об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Правоохранители продолжают поиск подозреваемых, их число не уточняется.

Как сообщалось ранее, перестрелка произошла днем во вторник, 22 октября, на пастбище в хуторе Чернозубов Орловского района. Между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого мужчины применили огнестрельное оружие. Пять человек скончались, двое пострадавших госпитализированы с травмами. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Кристина Федичкина


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