Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, не будет обжаловать свой арест

Солдат-срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, застреливший в войсковой части в Забайкальском крае восьмерых своих сослуживцев, не будет подавать жалобу на свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Читинского гарнизонного военного суда. Ранее молодой человек был заключен под стражу до 27 декабря.

Трагедия произошла вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье), охраняющей объекты ЗАТО «Горный». Как выяснило следствие, вечером рядовой Шамсутдинов сменил с поста комплекса подготовки ДСОО. Он не разрядил свой автомат, как того требуют правила, а присоединил к нему магазин и открыл огонь по сослуживцам. Погибли два офицера и шесть рядовых, еще двое были ранены.

В Минобороны РФ сразу связали инцидент с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Впрочем, в СКР проверяют несколько версий, в том числе и о неуставных отношениях в части, а также версию о преследовании рядового Шамсутдинова из-за его национальности. Комиссия Минобороны, по данным РБК, в ходе проверки не подтвердила физическое насилие в отношении Рамиля Шамсутдинова, но установила, что у него был личный конфликт с офицером. Трагедию могли спровоцировать психическая перегрузка и слабый контроль командиров отдаленной части. Но источник “Ъ” близкий к следствию подтвердил жесткие неуставные отношения в части, а также сообщил, что срочник хотел убить только одного офицера, «остальные попали под раздачу».