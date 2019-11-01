Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко заявил: якобы его высказывание, что «Единая Россия» “сдохла”, является монтажом — это дело рук противников действующей власти. В Сети появилось видео о том, как глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев активно обсуждает со своим замом расклад сил в регионе. Во время разговора можно разобрать и данную фразу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает эту историю знаковой.

В России новый классический скандал, связанный с невыключенным микрофоном. В Сеть попал откровенный разговор губернатора Краснодарского Края Вениамина Кондратьева со своим первым замом Андреем Алексеенко. Сидя в президиуме на публичном мероприятии в Армавире, не обращая внимания на выступающих, руководители обсуждают политическую ситуацию в регионе. Заметно, что они увлечены разговором — тема их очень волнует.

В целом это очень интересное видео. В регионе идет консолидация разных политических сил, в частности КПРФ и людей из окружения экс-губернатора Александра Ткачева, и к ним может примкнуть мэр Краснодара Евгений Первышов. Половина слов непонятна, но многое можно разобрать, например «мусора стоят на входе».

И вот Алексеенко якобы произносит «“Единая Россия” сдохла, все».

Сначала это разошлось по Telegram-каналам и вот дошло до Москвы — до федеральных СМИ. Этакий подарок к съезду партии. Вице-губернатор заявил, что его слова исказили — поработали ножницами, перемонтировали. Он, дескать, приводил тезисы оппозиции.

Здесь важна даже не сама фраза, а весь разговор. Вице-губернатор Алексеенко не сотворил сенсации. Он озвучил, что сейчас на слуху — это обсуждается на всех закрытых и открытых заседаниях и совещаниях.

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Всей стране удалось подсмотреть, что же на самом деле творится на «Олимпе» — что думают власть предержащие о ситуации в стране или в подведомственном регионе. Обстановка тревожная — кое-кто может лишиться власти. Если целые штабы собираются создавать, чтобы бороться с политическими противниками. И еще заметно, что хозяйственные вопросы на фоне всего это уходят на второй план. Действительно, если главный вопрос еще не решен. Видно, непростая ситуация в вертикали. «Единая Россия» и не пытается опровергнуть слова чиновника — хоть бы выговор объявили гражданину Алексеенко за компрометацию светлого образа. Говорил он от себя лично или приводил чье-то мнение — в этом случае несущественно.

Нет от партии власти прорывной идеи. Что предлагает она электорату, кроме запретов? Впору задуматься о реформах. Как бы не получилось так, что нечего будет цеплять к губернаторам «паровозом». Да и сами они нуждаются в ремонте. По крайней мере, так может показаться.