КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Абакана

КПРФ отказалась от выдвижения кандидата на досрочные выборы мэра Абакана в Хакасии, которые пройдут перед Новым годом. Как сообщили в пресс-службе компартии, решение принято на заседании бюро абаканского отделения.

По мнению первого секретаря местного отделения КПРФ Анастасии Мох, Абакану нужна «консолидация всех сил», чтобы сохранить «не только политическую, но и экономическую стабильность». «В городе ведется слаженная работа командой, созданной Николаем Булакиным. Прошло слишком мало времени после гибели Николая Генриховича, поэтому считаем для себя не этичным включаться в политическую борьбу,— объяснила коммунистка.— В то же время выборы должны состояться. Это понимают и хотят жители города. Для нас очень важно их мнение».

Досрочные выборы мэра Абакана пройдут 22 декабря. Они были назначены после того, как Николай Булакин, который руководил городом последние 24 года, трагически погиб в автомобильной аварии днем 14 октября. По данным МВД, он не справился с управлением: его Ford Explorer съехал в кювет и врезался в дерево.

Чем известен Николай Булакин Читать далее

Ранее исполняющий обязанности мэра Владимир Жуковский сообщил, что «команда Булакина» готова поддержать на грядущих выборах кандидатуру начальника департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Алексея Лемина, которого экс-глава города видел своим преемником.

О грядущих выборах мэра — в материале “Ъ” «Мэр под елочку»

Илья Галагуз