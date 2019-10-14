Чем известен Николай Булакин

Днем 14 октября 2019 года мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин погиб в автокатастрофе вблизи Минусинска (Красноярский край). Господин Булакин бессменно руководил городом почти 25 лет. Подробности его биографии — в справке “Ъ-Сибирь”.

Николай Генрихович Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске в семье спортивных тренеров. В 1976 году окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию.

Трудовую деятельность начал в 1976 году инженером конструкторского бюро НПО «Энергия» в Москве. В 1982-1991 годах преподавал в высших учебных заведениях Хакасии, 1984 году стал заведующим кафедрой «высшей и прикладной математики» в Политехническом институте в Абакане, в 1988-1991 был заведующим кафедрой информатики и вычислительной техники в Хакасском государственном университете.

В 1985 году переехал в Абакан. Общественной и политической деятельностью занимается с 1989 года. В 1990-1995 годах — депутат Верховного совета Хакасии (в феврале 1992 года избрался первым заместителем председателя Верховного совета Хакасии). В 1993 году баллотировался в Совет федерации. В мае 1995 году победил на выборах мэра Абакана. С тех пор он переизбирался пять раз: в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах. В 2003 году Николай Булакин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

14 октября 2019 года около 15:00 (по местному времени) погиб в смертельном ДТП на трассе вблизи Минусинска (Красноярский край) в возрасте 66 лет. Был женат, у него остались две дочери.