Элеваторы переходят на белок

На грязинской площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» может появиться крупный пищевой завод. ООО «Сойпром» воронежского бизнесмена Романа Сафронова, занимающегося поставками элеваторного оборудования, планирует организовать в ОЭЗ производство соевого масла и изолированного белка стоимостью 6 млрд руб. Эксперты отмечают, что липецкому соевому изоляту предстоит конкурировать с китайской продукцией.

Соглашение с ОЭЗ «Липецк» о реализации проекта представители «Сойпрома» планируют подписать 1 ноября. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в администрации Липецкой области. Там уточнили, что компания, занимающаяся глубокой переработкой сои, планирует производить соевое масло и соевый изолированный белок. Завод площадью 74,9 тыс. кв. м может расположиться на участке в 20 га. Компанией была избрана грязинская, а не более свободная елецкая площадка ОЭЗ, так как к ней подведены железнодорожные пути. К реализации проекта компания может приступить в январе 2020 года, реализовываться он будет в два этапа. На предприятии рассчитывают создать более 150 рабочих мест. Мощность будущего завода не раскрывается.

В администрации региона отметили, что переработка соевых бобов с получением изолированного белка в России недостаточно развита, а спрос и на внутреннем, и на мировом рынке растет. Планы компании укладываются и в стратегическое видение руководством региона развития агропромышленного комплекса Липецкой области. Курирующий экономику замглавы региона Дмитрий Аверов ранее отмечал, что в области планируют переходить от производства сельскохозяйственного сырья к его глубокой переработке.

l По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сойпром» зарегистрировано на территории ОЭЗ 30 августа 2019 года. Гендиректор — Дмитрий Сергеев, являющийся совладельцем двух небольших компаний: калининградского продавца кормов «ТД Одокс» и воронежского перевозчика ООО «Тралог». Единственным владельцем «Сойпрома» является Роман Сафронов, также владеющий воронежским поставщиком сельхозоборудования (в первую очередь элеваторного) ООО «Сельмашсервис». Выручка этой компании в 2018 году составила 423 млн руб., чистая прибыль — 4,93 млн руб. Кроме того, по одному адресу с «Сельмашсервисом» был зарегистрирован завод сельхозоборудования «Ромакс», подконтрольный Елене Сафроновой. Его выручка в 2018 году составила 1,06 млрд руб., чистая прибыль — 113,6 млн руб.

В 2019 году в Липецкой области уже был заявлен крупный проект по переработке сои. Группа «Черкизово» планирует возвести предприятие по выпуску соевого шрота и соевого масла за 6 млрд руб., которое будет перерабатывать 1,5 тыс. т соевых бобов в сутки и станет, по утверждениям компании, одним из крупнейших в России. Группа рассчитывает частично продавать шрот и масло на рынок, в том числе на экспорт, а часть продукции направлять на собственный комбикормовый завод.

Российский рынок сои и продуктов ее переработки остается зависимым от импорта. В 2018 году валовый сбор сои в стране составил рекордные 4 млн т (часть из этого объема экспортируется — в основном на Дальнем Востоке). Но ввоз сырья по-прежнему велик и в новом сезоне, по оценке иностранной сельскохозяйственной службы США (FAS USDA), окажется на уровне 2,45 млн т бобов. В то же время, по оценкам USDA, производство соевого масла в России стабильно растет и в 2018 году превысило показатель в 900 тыс. т.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка констатировали, что по итогам 2018 года соя оставалась одной из наиболее маржинальных и стабильных культур для сельхозпроизводителей, а соевое масло продвигается на импортные рынки Китая, Алжира и даже Индии. При этом соевый изолят импортируется, в частности из Китая. О реализации проектов по выпуску соевого изолята в России ранее заявляли несколько компаний, но все они планировали наладить производство на Дальнем Востоке. Отчасти это объясняется высоким содержанием протеина в дальневосточной сое.

Партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова отмечает, что производство изолированных белков является технологически сложным процессом, требующим отлаженного взаимодействия с поставщиками: «Поставщика сои в своем регионе найти непросто, а на импорт генно-модифицированной сои, которую производят зарубежные аграрии, наложен запрет. Чтобы обеспечить внутренние потребности в сое, ее посевные площади в России нужно удвоить, а урожайность повысить в четыре раза». Кроме того, предприятию предстоит выиграть конкуренцию у китайского соевого изолята, который при схожем качестве дешевле на 20–25%, подчеркивает госпожа Владимирова. По ее словам, в этих условиях мясная отрасль как основной потребитель изолята может отдать предпочтение проверенному продукту.

Олег Мухин