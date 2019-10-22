Липецких инвесторов поведут через ОЭЗ

Администрация Липецкой области меняет схему привлечения инвесторов в регион. Управляющая компания особой экономической зоны «Липецк» расширяет полномочия и теперь будет заниматься привлечением и сопровождением бизнес-проектов не только на двух площадках ОЭЗ, но и за их пределами. Корпорация развития Липецкой области, привлекавшая инвесторов вне ОЭЗ «Липецк», ликвидируется. Власти объясняют новую схему стремлением уйти от дублирования функций и большим успехом ОЭЗ в привлечении бизнеса. Собеседники „Ъ“ считают схему закреплением давно существующей модели, но отмечают, что на новое руководство ОЭЗ, не успевшее достичь значительных успехов по привлечению инвесторов, ляжет дополнительная нагрузка.



О намерении ликвидировать Корпорацию развития Липецкой области, которая специализируется на работе с инвесторами, вчера в ходе пресс-конференции рассказал замглавы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. По его словам, подведомственное областным властям АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"» теперь будет работать с бизнесом не только для привлечения проектов на двух площадках ОЭЗ «Липецк» (в Грязинском и Елецком районах), но и для входа в особые экономические зоны регионального уровня и за их пределами. АО займется поиском инвестиций в разных сферах региональной экономики — к примеру, в ЖКХ, подчеркнул господин Аверов.

Управляющая компания ОЭЗ будет курировать и проекты с государственно-частным партнерством. В ближайшее время глава Корпорации развития Дмитрий Джиоев покинет должность, отметили в областной администрации. В структуре управляющей компании ОЭЗ часть новых полномочий могут перейти созданному Центру по привлечению инвестиций, который возглавила выходец из банковской сферы Евгения Локтионова.

Дмитрий Аверов объяснил изменения необходимостью распространения успешного опыта ОЭЗ по привлечению инвестиций на другие направления и территории: «Будет единый "центр продаж"». «Исторически сложилось так, что в Липецкой области особая экономическая зона традиционно более успешно привлекала инвестиции. Дублирование функций решили устранить, — сказали “Ъ-Черноземье” в областном управлении экономики. — Площадки будут предлагаться в зависимости от профиля и интереса инвесторов».

По собственным данным, Корпорация развития Липецкой области арендует административные помещения в деловом центре ОЭЗ «Липецк». По данным корпорации, в 2018 году она выполнила все поставленные перед ней цели — к примеру, привлекла 16 инвесторов, установила 190 «деловых контактов», поучаствовала в 18 выставках. Компания получила 25,6 млн руб. доходов и потратила 25,2 млн руб. По данным Kartoteka.ru, АО «ОЭЗ ППТ Липецк» за 2018 год получило 436,7 млн руб. выручки и 31,4 млн руб. убытка.

По словам Дмитрия Аверова, убыток ОЭЗ номинальный и формируется в отчетности лишь благодаря амортизации инфраструктуры; в остальном управляющая компания не является убыточной. В 2018 году в ОЭЗ было привлечено 13 инвесторов с объемом инвестиций 24 млрд руб., еще два резидента заявили о расширении производств. С 2006 года в ОЭЗ создано 4,1 тыс. рабочих мест, общий объем заявленных инвестиций — 195 млрд руб., освоенных — 59,6 млрд руб. По итогам анализа деятельности ОЭЗ в 2016 году Счетная палата назвала «Липецк» одной из четырех эффективных ОЭЗ из 26 действовавших в РФ.

Собеседник “Ъ-Черноземье”, хорошо знакомый с работой по привлечению инвестиций в Липецкую область, согласен, что ОЭЗ в регионе уже давно фактически является единственным центром привлечения инвестиций: «Так сложилось исторически, но в некоторых других регионах, например в Тульской области, "выстреливала" именно Корпорация развития. Но вопрос в том, насколько новая команда, пришедшая в ОЭЗ весной по инициативе главы региона Игоря Артамонова, будет справляться с дополнительной нагрузкой. Пока заявлено о привлечении до конца 2019 года трех-шести инвесторов в ОЭЗ “Липецк”, а в 2018 году их было десять, при этом в 2019 году ни один новый инвестор еще не приступил к проектам — пока только меморандумы».

Олег Мухин