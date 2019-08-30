«Черкизово» вытесняет импортные корма

Группа «Черкизово» может войти в число крупнейших российских производителей шрота. К 2022 году компания планирует построить в Липецкой области завод по выпуску соевого шрота за 6 млрд руб., часть продукции которого будет использоваться на новом комбикормовом заводе стоимостью 5,9 млрд руб. Проект группы может оказаться успешным из-за невысокой, менее 50%, доли российского шрота на отечественном рынке, подчеркивают эксперты.

Вчера группа «Черкизово» представила новые проекты в Липецкой области полномочному представителю президента РФ в ЦФО Игорю Щеголеву и врио губернатора Игорю Артамонову в ходе встречи в Елецком районе. Основным проектом «Черкизова» в регионе на ближайшие годы должно стать строительство завода по переработке сои. Предприятие будет перерабатывать 1,5 тыс. т соевых бобов в сутки и производить 350 тыс. т соевого шрота без ГМО. Начало строительства запланировано на 2020 год, запуск завода — на 2022-й. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 6 млрд руб. Строительство запланировано в Елецком районе, рассказали “Ъ-Черноземье“ в «Черкизове».

В группе отметили, что завод «станет одним из крупнейших в России и будет способствовать решению задач по импортозамещению соевого шрота», а также имеет «большой экспортный потенциал, так как значительный объем соевого масла планируется поставлять за рубеж». «Надо... выходить на новый уровень — стать экспортной державой в сфере агропродуктов. Бразилия, Аргентина, США уже достигли этого за счет того, что они выращивают сою, которая является сердцем мясной промышленности», — сказал руководитель направления инвестиционных проектов «Черкизова» Леонид Измайлов.

Продукцию завода планируется не только продавать, но и использовать для собственного производства комбикормов в Липецкой области. Его планируется строить с 2021 по 2023 год. Объем инвестиций в комбикормовый завод с элеваторами на 200 тыс. т единовременного хранения — 5,9 млрд руб. Проектная мощность завода — 60 т в час.

Российский рынок сои и продуктов ее переработки остается крайне зависимым от импорта. В 2018 году валовый сбор сои в стране составил рекордные 4 млн т (часть из этого объема экспортируется — в основном на Дальнем Востоке). Но ввоз по-прежнему велик и в новом сезоне, по оценке иностранной сельскохозяйственной службы США (FAS USDA), окажется на уровне 2,45 млн т бобов. Только для производства шрота российским предприятиям необходимо 5 млн т бобов, подсчитали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Бобов ввозится больше, чем шрота, а единственным крупным импортером остается группа «Содружество» Александра и Натальи Луценко.

Цены на сою и возможное влияние на них монопольного положения «Содружества» уже становились объектом внимания ФАС: в конце 2018 года Национальная мясная ассоциация, Национальный союз свиноводов и Российский птицеводческий союз обратились в ведомство с просьбой изучить удорожание соевого шрота. По итогам расследования в ФАС заявили, что на рост цен повлиял запрет в 2016 году на ввоз в Россию шрота из гибридной ГМО-сои, увеличение стоимости латиноамериканских бобов из-за неурожая в Аргентине, рост спроса на отечественную (дальневосточную) не ГМО-сою в Китае и, как следствие, удорожание сырья в целом.

Импортный шрот по-прежнему занимает более половины российского рынка, отмечает заведующий кафедрой технологии жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых производств Воронежского госуниверситета инженерных технологий Александр Остриков: «При этом соевый шрот немного выигрывает по белку у подсолнечного и рапсового. Расчет "Черкизова" на импортозамещение выглядит перспективным».

Российский рынок сои разделен на два фактически не связанных друг с другом макрорегиональных рынка — «Западный» (переработка сырья из Центрального, Южного федерального округов и импортного) и «Восточный» (дальневосточное сырье). Крупнейших производителей шрота два: «Содружество» и «Эфко» (Алексеевский соевый комбинат). На западе страны в 2018 году они занимали соответственно 81,2% и 16,33% рынка. По оценке ИКАР, потребление шрота в целом в России составляет около 2,8 млн т с перспективой увеличения более чем до 3 млн т. Сейчас сырье из европейской части и юга страны осваивается «Эфко», а «Содружество» работает на импортных бобах. Но «Содружество» уже анонсировало строительство завода в Курской области за 20 млрд руб.: он может быть возведен к 2022 году. Впрочем, это не означает, что «Черкизово» и «Содружество» в центре страны будут работать исключительно на отечественном сырье, создавая его чрезмерный дефицит. Российские аграрии не всегда могут гарантировать высокое качество сои для шрота, заявляли в ФАС: по мнению ведомства, содержание белка даже в высокопротеиновой южной и дальневосточной сое не всегда обеспечивает его должный уровень в шроте, что заставляет переработчиков импортировать часть сырья.

Олег Мухин