Оппозицию лишили пенсий и алиментов

Во время обысков, которые ранее прошли в региональных штабах Алексея Навального по делу об отмывании денег через его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), у активистов изымали технику, а после арестовывали счета. Как выяснил “Ъ”, речь идет о картах, куда в том числе приходили пенсии по потере кормильца и алименты, поэтому арест, по словам адвоката активистов, незаконен. Активисты также заявили о возникновении задолженности на арестованных счетах на суммы 75 млн руб. и выше. В Следственном комитете России (СКР) соответствующие заявления не комментируют. Представители банковской сферы заявили “Ъ”, что перерасход средств по счетам в таком объеме технически невозможен.

В сентябре и октябре в штабах Алексея Навального в десятках регионов проходили обыски и изъятия техники в связи с возбужденным СКР 3 августа делом об отмывании денег. По версии следствия, люди, имеющие отношение к ФБК, получили преступным путем от третьих лиц «крупную сумму в рублях и иностранной валюте» в период с января 2016-го по декабрь 2018 года. Затем, утверждают следователи, деньги через банкоматы в Москве внесли на расчетные счета нескольких банков, а после перевели на счета фонда. В августовском релизе СКР речь шла о сумме 1 млрд руб., однако позже во время допросов, а также в материалах дел, которые есть в распоряжении “Ъ”, упоминались только 75 млн руб. Источник “Ъ”, близкий к следствию, ранее отмечал, что сумма может превысить 75 млн руб. после исследования материалов по итогам обысков.

После обысков по решениям Басманного суда Москвы средства на счетах ряда бывших и действующих сотрудников штабов, а порой их родственников и знакомых были арестованы для обеспечения возможности их последующего взыскания. Как сообщили “Ъ” активисты в регионах, в результате у них образовалась искусственная задолженность в размере от 75 млн до 10 млрд руб. (скрины с данными о задолженности по счетам публиковались), блокировались даже кредитки и вклады.

При этом средства блокировались даже у тех, кто к Алексею Навальному не имел прямого отношения,— например, счета престарелой матери бывшего координатора оппозиционного движения «Открытая Россия» в Краснодаре Яны Антоновой, о чем госпожа Антонова написала в Facebook: «Суд приписал матери долг в 75 миллионов. Всю жизнь она работала, деньги собирала для моего брата. Он инвалид первой группы». Координатор штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина также сообщила: «Заблокировали карту человеку, который просто дружит с нашим видеомейкером». Руководитель штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева рассказала, что их волонтеру заблокировали счет с пенсией по старости. Адвокат нескольких активистов Мансур Гильманов сообщил “Ъ”, что в ряде случаев арестовывались средства, которые по закону взыскивать нельзя,— например, алименты, как это было с юристом омского штаба Анастасией Васильевой, или пенсия по потере кормильца, как в случае с волонтером воронежского штаба Георгием Бородиным. В Мосгорсуде уже начали проходить апелляции на подобные решения Басманного суда, но их перенесли на ноябрь. При этом господин Гильманов не нашел объяснения возникшим задолженностям оппозиционеров. И он, и его коллега по защите интересов активистов Григорий Червонный видели постановления об аресте только 75 млн руб.

В СКР заявления о незаконности арестов счетов оппозиционеров “Ъ” не прокомментировали. Согласно материалам дела господина Бородина, следователи просили наложить арест на счет в связи с «основаниями полагать, что на нем могут находиться средства, а также поступать средства, добытые преступным путем». Басманный суд удовлетворил это ходатайство, как и многие другие: средствами нельзя распоряжаться до 3 февраля 2020 года, когда планируется завершить следствие.

Опрошенные “Ъ” представители банков из топ-20 указали, что минус на счете физического лица может образоваться в результате технического овердрафта.



Такое бывает, например, если клиент совершает какую-либо покупку по карте и в тот же момент банк списывает комиссию на обслуживание: при недостаточности средств на обе операции счет уйдет в минус. Однако технический овердрафт на 75 млн физически невозможен. Система банка автоматически отслеживает наличие средств на счете и просто не позволит списать со счета, на котором недостаточно средств, такую сумму. Кроме того, указывают эксперты, само по себе проведение расходной операции со счета физического лица на такую сумму невозможно из-за антиотмывочного закона 115-ФЗ, поскольку подобная сделка попадет под определения сомнительной и без получения документов, подтверждающих легальность, просто не может быть проведена.

Владимир Хейфец, Вероника Горячева, корреспондентская сеть