«Ради блага Родины можно и рискнуть»

В четверг на заседании в Люблинском суде продолжился допрос ключевого свидетеля обвинения по делу «Нового величия» Руслана Д. «Секретный свидетель» заявил, что он не является сотрудником правоохранительных органов и посещал собрания сообщества, потому что это было его «хобби». По словам Руслана Д., у него есть «коллекция» из 150 «неправильных с точки зрения революции» людей — их фотографии, видео, диктофонные записи. По словам адвокатов, рассказывая о себе, Руслан Д. «впал в кураж» и «поставил под сомнение главное доказательство виновности» фигурантов «Нового величия».

Ключевой свидетель обвинения по делу «Нового величия» Руслан Д. утверждает, что познакомился с участниками дела в Telegram-чате 13 ноября 2017 года, а на первую встречу группы пришел 24 ноября 2017 года по приглашению фигурантки Марии Дубовик. На встрече, по словам свидетеля, обсуждалось «создание организации для революционной деятельности». Об этом он рассказал во время допроса стороной обвинения в Люблинском суде во вторник. Напомним, десять фигурантов дела были задержаны в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации «Новое величие» с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Двое — Рустам Рустамов и Павел Ребровский — пошли на сделку со следствием и были приговорены к 1,5 года условно и 2,5 года колонии соответственно. Позже господин Ребровский отказался от показаний, нарушив правила сделки.

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Фигуранты ранее рассказали следствию, что мужчина, который представился Русланом Даниловым, написал «устав» сообщества и провоцировал их на радикальные действия. В деле он проходит как засекреченный «свидетель Константинов», на показаниях которого строится обвинение.

31 октября в Люблинском суде на допросе стороной защиты Руслан Д. снова давал показания по видеосвязи, допрос осуществлялся в «условиях, исключающих видимость». Свидетель заявил, что не является сотрудником правоохранительных органов и не сотрудничал с силовиками.

Он рассказал, что стал членом «Нового величия», потому что у него уже семь лет есть хобби — «ходить по собраниям разных организаций». За эти годы он собирал «коллекцию» фотографий, диктофонных записей и видео о 150 людях, которые, по его мнению, «неправильные» с точки зрения революции».

О «Новом величии» Руслан Д. хотел «узнать как можно больше информации» и собирался успеть подать явку с повинной, пока «правоохранители сами не откроют уголовное дело». О рисках не успеть выйти из организации Руслан Д., по его словам, догадывался, но «ради блага Родины можно и рискнуть». «Секретный свидетель» признался, что ему «не нравится действующая власть», но то, что предлагали участники «Нового величия», «не нравится ему еще больше». В полицию с целью рассказать об организации он обратился 4 марта 2018 года.

После того как свидетель рассказал о себе, одна из слушательниц крикнула ему: «Гнида!»

Приставы вывели ее из зала.

По словам Руслана Д., участники «Нового величия» собирались устроить в России революцию. Начаться переворот должен был с провокаций на массовых мероприятиях. На собраниях в январе 2018 года, рассказал свидетель, обсуждалась покупка взрывчатки и оружия, был составлен план закупок амуниции, которую планировалось приобрести летом. По словам свидетеля, организаторами «Нового величия» были несовершеннолетние на тот момент Мария Дубовик и Анна Павликова. «Он рассказал, что, когда Анна вышла из чата и перестала ходить на собрания, он уговорил ее вернуться,— рассказал “Ъ” адвокат Анны Павликовой Николай Фомин.— Говорил ей, что несмотря на то, что у нее нет денег на взносы, она не должна бросать общее дело. Я хотел понять, почему ему так важно было, чтобы Аня осталась в организации. Он собирает этих людей как марки и монеты, как этикетки. Это его деятельность — он собирает людей, а потом их сдает».

Когда судья предложил задать вопросы подсудимым, Вячеслав Крюков спросил, не стыдно ли Руслану Д., что по его вине сидят невиновные люди. Судья снял вопрос. Фигурант дела Руслан Костыленков спросил у «секретного свидетеля» с кем он разговаривал по телефону во время поездок группы на пустырь в Подмосковье для обучения стрельбе, сказав всем, что это его «начальник». Руслан Д. ответил, что тогда он соврал.

«Я редко вижу в суде человека, который откровенно куражится над людьми, которые содержатся под стражей»,— рассказал “Ъ” адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.

«— »Он всем видом показывал, что чувствует свое превосходство. В итоге он поставил под сомнения главное доказательство — переписку ребят в чате. Он сказал, что поручил сделать копии этой переписки третьему лицу, и сам же завил, что это третье лицо внесло в чат изменения. То есть в деле есть только копии переписки, сделанные неизвестно кем. Подлинник утрачен, сравнить с оригиналом переписку невозможно»,— добавил адвокат.

Елизавета Михальченко