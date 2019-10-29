Тайный свидетель подал голос

Во вторник Люблинский суд Москвы допросил ключевого свидетеля обвинения по делу «Нового величия», который фигурирует в материалах как свидетель Константинов. По словам адвокатов фигурантов «Нового величия», этот человек ранее упоминался в показаниях обвиняемых как «Руслан Д.— провокатор спецслужб». Напомним, обвинительное заключение по делу «Нового величия» основано на показаниях именно свидетеля Константинова, данных в ходе следствия в 2018 году. Сегодняшний допрос проходил в «условиях, исключающих видимость» свидетеля, он давал показания по видеосвязи.

Свидетель Константинов, допрошенный сегодня Люблинским райсудом по делу «Нового величия», в августе этого года был опознан всеми фигурантами как «Родион Зелинский» и «Руслан Данилов — провокатор спецслужб и идеолог движения». На заседании суда во вторник он показал, что познакомился с участниками дела после «революции Мальцева» в телеграм-чате: «Меня добавили в чат 13 ноября 2017 года. На первом заседании (движения "Новое величие".— “Ъ”) я присутствовал 24 ноября 2017 года». На вопрос прокурора Рустама Иванова о содержании этой встречи свидетель заявил, что на ней обсуждалось «создание организации для революционной деятельности», а на встречу его пригласила Мария Дубовик.

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Напомним, госпожа Дубовик и еще девять фигурантов дела были задержаны в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации «Новое величие» с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Двое — Рустам Рустамов и Павел Ребровский — пошли на сделку со следствием и были приговорены к 1,5 года условно и 2,5 года колонии соответственно. Позднее господин Ребровский нарушил условия соглашения, отказался от показаний и сообщил, что на него «оказывал давление следователь». После прокурорской проверки, выявившей нарушение условий сделки, Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, отпустив его под подписку о невыезде. Обвиняемыми, таким образом, остаются девять человек: четверо содержатся в СИЗО, пятеро (в том числе бежавший из России Сергей Гаврилов) — под домашним арестом.

На сегодняшнем заседании суда свидетель Константинов также сообщил, что «помещение для встреч организовал Полетаев (Дмитрий Полетаев содержится в СИЗО.— “Ъ”) и на этой встрече Костыленков (Руслан Костыленков также содержится в СИЗО.— “Ъ”) говорил об организации "Альянс протестных сил"». По словам свидетеля, обвиняемый Руслан Костыленков «говорил, что у них есть какой-то устав», и зачитал его на встрече, после чего «присутствующие назвали этот устав хорошим черновиком, по которому можно писать свой устав». Название «Новое величие», согласно сегодняшним показаниям тайного свидетеля Константинова, «предложил Костыленков» и он же предложил «заниматься битьем (полицейских.— “Ъ”)». «Озвучивалась идея о том, чтобы создать базу данных сотрудников ОМОНа, МВД, их жен и детей. Чтобы в случае революции сделать с ними нехорошие вещи. Чтобы их бить, убивать»,— сообщил свидетель и добавил, что именно Костыленков учил участников стрелять из карабинов «Тигр» и «Сайга».

Как рассказал “Ъ” адвокат Марии Дубовик Максим Пашков, «Константинов путался в показаниях и читал их с листа, что было слышно через микрофон во время заседания». Кроме того, по словам представителя защиты, свидетель «несколько раз дал противоречивые показания». «Допрос свидетеля был прерван после того, как у прокурора не осталось к свидетелю вопросов, в четверг (31 октября.— “Ъ”) допрос продолжит сторона защиты,— сообщил господин Пашков.— Судья Маслов уверил нас, что свидетель никуда не пропадет и явится на продолжение допроса. В случае если свидетель исчезнет и мы не сможем его допросить, суд, в свою очередь, не сможет учитывать показания свидетеля в принципе».

Мария Старикова, Анна Васильева