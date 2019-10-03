В медицине нащупывают вертикаль

Минздрав анонсировал реформу первичного звена здравоохранения, которая позволит ведомству обновить его инфраструктуру и кадры. Федеральному бюджету это обойдется как минимум в 50 млрд руб.— это фактически удвоит финансирование профильного федерального проекта ведомства, вложения регионов можно будет оценить к концу 2020 года. Административную поддержку своим инициативам Минздрав обеспечит за счет влияния на местные министерства здравоохранения — правительство должно утвердить механизм согласования их глав с центром до середины 2020 года.

В среду Минздрав на совещании у Владимира Путина представил свои предложения по реформе первичного звена здравоохранения — такое поручение главе ведомства Веронике Скворцовой президент дал этим летом (см. “Ъ” от 26 июля). Инициативы министерства затрагивают как инфраструктурные, так и кадровые проблемы поликлиник и фельдшерских пунктов — и увеличат бюджет соответствующего раздела в нацпроекте «Здравоохранение» почти вдвое. Как заявила Вероника Скворцова, регионы и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА, обеспечивает медицинскими услугами «закрытые» территории страны) должны разработать собственные программы модернизации первичного звена здравоохранения до 10 января 2020 года. Основой для предложений регионов станут результаты анализа инфраструктуры, транспорта и мест расположения медицинских организаций, которые они проведут до 30 ноября этого года. Это, по замыслу Минздрава, позволит региональным властям до конца года утвердить паспорта всех медицинских объектов, требующих обновления, и разработать планы-графики ремонтных и строительных работ.

Как пояснила Вероника Скворцова, первые инфраструктурные преобразования, которые начнутся во второй половине 2020 года, будут опираться на данные Минздрава и потребуют дополнительно 50 млрд руб. федеральных средств — стоимость же региональных программ и источники их финансирования пока неизвестны. Отметим, что по масштабу как организационных, так и финансовых затрат план Минздрава сопоставим с показателями федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» — его бюджет до 2024 года оценивается в 62 млрд руб.

Также к 20 апреля 2020 года Минздрав и Минтруд разработают поправки к Трудовому кодексу — они позволят правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда, в частности, закрепив для медработников фиксированную долю оклада в структуре зарплаты (не менее 55%). По словам министра, переход на такую систему оплаты потребует не менее двух лет и дополнительных расходов. Отдельные выплаты, по словам госпожи Скворцовой, Минздрав хочет предусмотреть для глав клиник, внедряющих модель «бережливой поликлиники».

Административную поддержку своей реформе Минздрав сможет обеспечить за счет централизации управления системой здравоохранения. По поручению президента правительство к 1 июля 2020 года должно законодательно утвердить обязательное согласование с Минздравом кандидатур региональных министров здравоохранения. С помощью новой нормы Минздрав станет вторым после ФАС «гражданским» ведомством, у которого есть право влиять на региональные назначения — в отличие от силовых МВД, ФСИН, ФССП, фельдъегерской службы, ФСО, ФТС и ФСБ, самостоятельно назначающих глав региональных управлений. Отметим, что представители Минздрава уже несколько раз поднимали в Белом доме вопрос о расширении своих административных полномочий — но даже с учетом перспективы координации нацпроекта добиться этого не могли. Ранее о намерении централизовать управление финансами региональной медицины — территориальных фондов ОМС — заявляла социальный вице-премьер Татьяна Голикова, и расширение полномочий Минздрава в отношении региональных министерств де-факто попытка добиться этой цели хотя бы отчасти.

Анастасия Мануйлова