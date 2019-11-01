В бюджете Краснотурьинска недосчитались голосов

В Свердловской области разразился скандал после заявления главы Краснотурьинска Александра Устинова о сокращении на 300 млн руб. региональных субсидий в 2020 году из-за недостаточной поддержки кандидата Антона Шипулина на довыборах в Госдуму. Областные власти отрицают взаимосвязь между итогами выборов и финансированием города: по их словам, изменение связано с балансировкой областного бюджета. Региональное отделение «Единой России» рассмотрит поведение господина Устинова на заседании своего президиума.

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов заявил, что муниципалитет в 2020 году недополучит 300 млн руб. региональных субсидий. Причиной, по словам господина Устинова, стал низкий процент поддержки олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина на довыборах в Госдуму. Об этом он сообщил на встрече с профсоюзными активистами муниципальных предприятий, передает местное издание «Вечерний Екатеринбург». «Волчанка голосовала за кандидата от власти — у нее 65%. И им дали 300 млн руб. инвестиций — почти 50% годового бюджета. Нам при бюджете в 2 млрд руб. из 368 млн руб. дали 68 млн руб.»,— пояснил мэр. По его словам, в Краснотурьинске за господина Шипулина проголосовали 39,7% избирателей, принявших участие в выборах: «Никто не будет говорить, что это из-за того, что мы плохо проголосовали. Я понимаю, что была хорошая погода, мы копали картошку. Но мы покопали картошку на минус 300 млн руб. на 2020 год»,— заявил господин Устинов. По его мнению, у города «нет будущего с точки зрения финансов» и муниципалитету придется «уйти на содержание». На следующих довыборах в региональный парламент (мандат освободился после смерти депутата Анатолия Сухова) 17 мая мэр призвал «голосовать лучше»: «Мы можем по-разному относиться к партии власти и ее кандидатам». По его словам, результаты кандидатов ЕР прямо сказываются на «финансовом отношении к городу со стороны власти».

«Если власть просит нас поддержать кандидата, давайте поддерживать»,— призвал он.

Выборы в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному округу прошли 8 сентября, на них победил олимпийский чемпион Антон Шипулин (ЕР). Всего за него проголосовали 46 тыс. человек (41,6%).

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В администрации города Краснотурьинска отказались комментировать ситуацию, добавив, что «видео встречи (опубликовано на сайте "Вечерний Краснотурьинск".— “Ъ”) снято от начала и до конца». Областные власти отрицают взаимосвязь низкого процента голосования с финансированием муниципалитета. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько утверждает, что заявление мэра Александра Устинова «не соответствует действительности»: «Это неправильное поведение. Нет такого критерия, чтобы итоги голосования как-то отражались на финансировании города»,— пояснил он «Ъ-Урал».

Бюджетный процесс еще не завершен, отметила пресс-секретарь областного министерства финансов Арина Батурина. «На первоначальном этапе Краснотурьинску было одобрено 113 млн руб., а окончательное решение было принято по 68 млн руб. Сумма изменилась после балансировки и оптимизации областного бюджета»,— рассказала она. По словам госпожи Батуриной, эти средства являются дополнительной финансовой поддержкой к основному бюджету муниципалитета и будут направлены на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, реконструкцию набережной, снос аварийного жилья и ремонт дороги на городское кладбище. «Краснотурьинск имеет приличные доходы и резервы. Не такая там ситуация, чтобы так эмоционально переживать»,— добавила Арина Батурина. По данным минфина, в 2019 году у муниципалитета перевыполнение по доходам составляет 75 млн руб., дебиторская задолженность — 34 млн руб., предварительный бюджет города на 2020 год — большее 1 млрд руб.

Как сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, «неэтичное поведение» Александра Устинова (занимает должность секретаря местного отделения партии) будет рассмотрено на президиуме свердловского отделения. «Нельзя так неуклюже увязывать политическую работу по организации избирательных кампаний с вопросами хозяйственной деятельности вверенного муниципалитета»,— считает господин Шептий. По его мнению, такие рассуждения «недопустимы и могут негативно отразиться на авторитете партии».

Уральский политолог Сергей Мошкин считает, что контроль межбюджетных отношений может быть инструментом давления на муниципалитеты: «Когда кампания начиналась, вице-губернатор Сергей Бидонько, объезжая территории, и губернатор, собирая глав муниципалитетов, ставили задачу безусловной победы Шипулина».

Господин Мошкин считает, что с сокращением финансирования могут столкнуться и другие муниципалитеты, где Антон Шипулин получил менее 40% голосов:

«Юридически наложить взыскание на главу невозможно, но лишить его части бюджета — очень может быть. Это распространенная неформальная практика взаимоотношений области с муниципалитетами».

Господин Шипулин назвал заявление Александра Устинова «очень эмоциональным», подчеркнул, что знает его как «принципиального руководителя», и предложил обсудить «возможности получения Краснотурьинском дополнительных средств для развития города» во время ближайшей региональной недели. Депутат выразил благодарность избирателям и заявил, что для него нет разницы между теми жителями, которые голосовали за него, и теми, кто этого не сделал.

Анастасия Реутова, Екатеринбург