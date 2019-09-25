Моральный облик строителей парламентаризма

«Единая Россия» намерена ввести рейтинг для своих региональных депутатов, рассказал “Ъ” источник в руководстве партии. Составляться он будет на основе опроса среди самих партийцев, а итоговая оценка может повлиять на решение партии о том, может ли депутат баллотироваться на следующие выборы. Эксперты считают, что партия таким образом готовится к думским выборам 2021 года.

«Единая Россия» собирается провести опрос по поводу работы своих депутатов в региональных парламентах и органах местного самоуправления, рассказал “Ъ” источник в руководстве партии. По итогам исследования будет составлен рейтинг парламентариев, который будет учитываться при принятии решения об их выдвижении на следующих выборах. «Рейтинг станет дополнительным средством контроля и мотивации региональных и местных депутатов»,— считает источник. Оценивать единороссов будут коллеги: в опросе примут участие исполнительные секретари местных и первичных отделений ЕР, а также обычные партийцы, выбранные в случайном порядке в количестве 10% от общего количества членов первичных отделений. Для проведения исследования будет использована электронная партийная система «Вся Россия». Опрос стартует 1 октября. Оценивать депутатов, избравшихся на выборах в этом году, не будут.

Респондентов среди прочего спросят, считают ли они, что депутат может решить их проблемы при обращении к нему, и знают ли они о конкретных законодательных инициативах, над которыми работал депутат за последний год.

Кроме того, по словам источника “Ъ”, будут заданы и вопросы об этическом облике депутата — в частности, не был ли оцениваемый замечен в непристойном поведении, нарушении закона и общественного порядка или иных действиях, способных нанести урон репутации ЕР. Собеседник “Ъ” прогнозирует, что оценку пройдут около 5 тыс. депутатов. В будущем, по его словам, появится некий интегральный показатель эффективности региональных депутатов, в который будет зачтен и этот рейтинг.

Это не первая попытка ЕР оценить эффективность региональных подразделений. Накануне партконференции в июле в руководстве партии обсуждали введения KPI для региональных отделений. Одним из основных критериев оценки должны были стать результаты выборов в регионе. Об оценке деятельности депутатов говорили еще на съезде ЕР в 2018 году. По словам источника “Ъ” в партии, пилотный вариант опроса был протестирован в июне этого года.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с “Ъ” усомнился в том, что такая технология является «социологически верной», но считает ее полезной в преддверии выборов в Госдуму. «Это нужная и своевременная вещь в ситуации подготовки к выборам 2021 года, грубый, но нужный фильтр для тех депутатов, кто намерен баллотироваться»,— сказал он. Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что внедрение рейтинга говорит о кризисе идей в руководстве партии, поскольку у этого технологического проекта не может быть ощутимого результата. Эксперт считает, что партии стоило бы, скорее, думать над изменением идеологии и стратегии, и отмечает, что в самой ЕР периодически говорят о вопросах к секретарям региональных отделений: «Теперь им же доверят оценивать других?» Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что предложенная система оценки выполняет корпоративную функцию: с ее помощью центральный аппарат ЕР стремится «создать понимание», что у него есть моральные рычаги воздействия на депутатов, причем не только негативные, но и позитивные. Господин Виноградов считает, что опрос способен стимулировать как тех, кто считает важным быть замеченным в активности, так и тех, у кого есть необходимость залатать возникшие вокруг собственной пассивности «репутационные дыры».

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина