Распознавание на кофейной гуще

Сразу две сетевые кофейни — «Правда кофе» и OneBucksCoffee — начали тестировать сервис распознавания лиц для изучения привычек своей аудитории. Похожую технологию используют другие сети общепита и ритейлеры, но это делается для изучения трафика, оплаты покупок или борьбы с воровством. Впрочем, повсеместное распространение видеоидентификации может вызвать в потребительской среде дискуссию, является ли лицо человека частью его персональных данных.

Сети «Правда Кофе» и OneBucksCoffee начали тестировать систему облачного распознавания лиц в своих заведениях, сообщил “Ъ” представитель сервиса Ivideon, предлагающего решение компаниям. Технология позволяет формировать списки посетителей, например постоянных или нежелательных, настраивать уведомления при обнаружении лиц из них, а также искать конкретных людей в архиве и формировать детальные отчеты об аудитории. Архитектура сервиса исключает доступ к просмотру записей как для персонала дата-центров, где хранится информация, так и для самих сотрудников компании, заявляют в Ivideon.

Основатель сети «Правда кофе» Филипп Лейтес заявил “Ъ”, что эксперимент проводится в девяти кофейнях, в дальнейшем он может распространиться на все 60 франчайзинговых кофеен. По словам представителя OneBucksCoffee, сеть тестирует сервис в четырех заведениях, планируя расширить его на все 120 точек.

Одной из причин, по которой «Правда кофе» решила использовать видеоаналитику, господин Лейтес называет непопулярность карт лояльности у покупателей кофе навынос. Эти программы позволяют продавцам анализировать предпочтения своей аудитории и исходя из этого менять меню, стимулировать частоту покупок, увеличивать продажи. Гендиректор Cofix Russia Блажей Райсс парирует, что активно взаимодействовать со своей аудиторией можно через мобильное приложение, как делает его сеть. Впрочем, Cofix тоже использует технологии идентификации лиц для создания «умных» витрин. Об использовании изображения лиц в некоторых кофейнях сети «Кофе Хауз» говорит и представитель ГК «Шоколадница» Валерия Сливка. Впрочем, компания пользуется Face ID для оплаты заказов без смартфона или банковской карты. Это возможно после прохождения регистрации в специальном приложении, поясняет госпожа Сливка.

Кроме заведений общепита технологией распознавания лиц активно пользуются и ритейлеры, в том числе для борьбы с воровством. Так, группа «М.Видео-Эльдорадо» рассматривает сразу несколько решений, в основе которых лежит видеоаналитика, рассказывает представитель компании Валерия Андреева. «Например, для более точного подсчета трафика магазинов и конверсии покупок,— добавляет она.— Еще одна возможная сфера — повышение безопасности магазинов». Технологию оплаты в своих магазинах с помощью распознавания лица тестирует и сеть «Магнит».

При широком использовании видеоидентификации покупателей в обществе возникает дискуссия, является ли изображение человека его персональными данными или нет, поясняет руководитель практики «Особых поручений» коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. До недавнего времени суды исходили из того, что само по себе изображение без указания дополнительной информации не является элементом персональных данных, рассказывает она. Примерно такого же мнения придерживается и Роскомнадзор, продолжает адвокат, и сама компания-провайдер Ivideon. Однако закон о персональных данных имеет очень широкую трактовку.

Съемка собственных посетителей несет для компаний риски, связанные с соблюдением законодательства о персональных данных, настаивает Екатерина Тягай. «Таргетирование предоставляемых услуг требует большей идентификации граждан, нежели чем простая фиксация лиц. Таким образом, владельцы кофеен не застрахованы от потенциальных претензий своих клиентов в связи с незаконными манипуляциями с их персональными данными»,— заключает она.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова