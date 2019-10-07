Система распознавания перешла на личности

Москвичка потребовала запретить использовать технологию распознавания лиц в системах видеонаблюдения. С таким иском против столичной мэрии она обратилась в Савеловский суд. Эту претензию уже прокомментировали в Кремле. “Ъ FM” пообщался с активисткой и выяснил, в чем суть претензии и каковы ее шансы на победу в этом споре. Подробности — у Кирилла Абакумова.

Технология распознавания лиц, тестируется в Москве с 2017 года. Она сравнивает лица людей, проходящих мимо камер видеонаблюдения, с фотографиями разыскиваемых преступников и при совпадении подает сигнал правоохранителям. Весной прошлого года на станции метро «Фрунзенская» камера впервые сработала так, как было задумано, — она засекла грабителя, который целый год скрывался от полиции, его задержали на месте. Ту же технологию используют, чтобы идентифицировать граждан. Так, активистку Алену Попову камера сняла у входа в Госдуму, где она участвовала в пикете на фоне скандала с домогательствами одного из депутатов к журналисткам. В суде скриншот с видео увеличили в 32 раза и на основании полученного изображения признали Попову виновной в нарушении правил пикета. Теперь она хочет оспорить это решение: «Любые наши персональные данные, к которым относятся, естественно, фотографии наших лиц, биометрические данные, — могут собираться только с нашего согласия или только в связи с санкцией суда.

Когда при помощи камер городского видеонаблюдения собирается личная информация и нас идентифицируют по ней, это является нарушением существующих законов».

Савеловский суд назначил ответчиками московский главк МВД, департамент информационных технологий Москвы и управление Роскомнадзора по центральному федеральному округу. В столичной мэрии пока не прокомментировали “Ъ FM” эту ситуацию. Но на тему обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на мировую практику: «Технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира. Это система хорошо зарекомендовала себя при обеспечении безопасности, поимке преступников, предотвращении террористических актов и так далее. Но еще раз повторяю, ситуацию в любом случае будет рассматривать суд».

При этом основания для претензий у истицы действительно есть. Юристы говорят о 23 статье Конституции — о защите права на неприкосновенность частной жизни. Однако запретить технологию через суд вряд ли удастся, считает председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе: «Нормативно-правовой базы, узаконивающей статус системы распознавания лиц, у нас не существует. Но я боюсь, ее ждет фиаско в связи с тем, что подобную практику мы с вами проходили, когда Центр организации дорожного движения, не имея права на доступ к базе данных наших автомобилей, успешно рассылал штрафы водителям. Здесь будет точно такая же коллизия: найдут объяснения, определения, сошлются на пилотную обкатку двухлетнего проекта, благодаря которому было задержано более 100 лиц, и, наверное, все затянут. А потом примут соответствующие нормативно-правовые акты».

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Весной мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица находится в числе мировых лидеров по количеству камер видеонаблюдения. Сейчас их в городе около 160 тыс. И по данным СМИ, до конца года половина из них будет подключена к системе распознавания лиц.

Как сообщили в Савеловском суде, слушание по иску активистки к московской мэрии назначено на 21 октября.