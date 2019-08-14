Воров возьмут с личным

Интернет-провайдер «ЭР-Телеком» вышел на рынок систем распознавания лиц, внедрив решение для борьбы с воровством в магазинах сети «Семья» в Перми и Пермском крае. Технологии видеоаналитики интересны и другим сетям ритейла: «М.Видео—Эльдорадо» и Leroy Merlin видят в них перспективы для повышения эффективности розницы и взаимодействия с покупателями. Внедрение подобных систем должно учитывать риски в сфере использования персональных данных, а также тот факт, что подозреваемым в краже нельзя запретить вход в магазин, отмечают юристы.

«ЭР-Телеком» запустил в 22 гипермаркетах сети «Семья» в Перми и Пермском крае систему из 290 камер с распознаванием лиц на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, направленную на борьбу с воровством, рассказал “Ъ” представитель провайдера. Помимо данных о численности посетителей и их половозрастных характеристиках система анализирует активность персонала и покупателей в наиболее популярных зонах продаж, а также собирает информацию о случаях краж в торговой сети и сохраняет визуальные данные правонарушителей в обезличенном виде. При повторных визитах предполагаемых нарушителей система будет распознавать их и оповещать службу безопасности через push-уведомления.

«Решение не вносит никаких ограничений в жизнь людей, оказавшихся в базе неблагонадежных покупателей. Они смогут заходить в свои любимые магазины, однако наблюдение за их поведением будет более пристальным»,— уточнил руководитель управления продуктами для корпоративных клиентов «ЭР-Телекома» Александр Жуков.

В решении используется платформа видеоаналитики «Форпост» пермской компании «Портал». По данным Kartoteka.ru, ООО «Портал» на 52,5% принадлежит его директору Сергею Левину, еще 22,5% у Павла Якутова и 25% у ООО «Рубикон», подконтрольного президенту «ЭР-Телекома» Андрею Кузяеву. «ЭР-Телеком» тестирует аналогичные решения на других объектах «Семьи» и ведет переговоры с другими крупнейшими ритейлерами, уточняют в компании.

Среди крупнейших российских компаний на рынке технологий распознавания лиц — VisionLabs, NtechLab и Центр речевых технологий (ЦРТ; контролируется Сбербанком). Технологии VisionLabs уже несколько лет применяются в розничной торговле, в том числе в торговых центрах, отмечает коммерческий директор компании Илья Романов.

Алгоритм распознавания лиц NtechLab также используется в информационно-аналитической системе «Стоп шоплифтер» компании BIT, которая внедрена в более чем 300 магазинах 14 сетей ритейла по всей России и включает людей, попавших в черный список за неоднократные нарушения, рассказал представитель NtechLab. «По оценке ритейлеров, применение этого решения позволяет магазину за счет выявления шоплифтеров экономить 2–3% оборота в год»,— утверждают в компании.

Распознавание лиц позволяет ритейлерам не только бороться с кражами, но и повышать лояльность покупателей к бренду с помощью персонализированных предложений, говорит директор по бизнес-развитию направления биометрических систем ЦРТ Андрей Хрулев.

Сергей Собянин, мэр Москвы, 30 мая 2019 года В скором времени объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве и будет одной из крупнейших систем в мире, соперничая только с китайскими

Перспективы интеграции распознавания лиц в процессы взаимодействия с клиентом видят и в Leroy Merlin. «Фокус применения — персонализация работы с клиентами и улучшение клиентского опыта за счет упрощения процессов оплаты, получения товаров и услуг, развития программы лояльности»,— пояснил директор направления взаимоотношений с клиентами Владимир Сычев. «М.Видео—Эльдорадо» также рассматривает видеоаналитику как часть комплексного подхода к повышению эффективности розницы, подтвердил представитель группы. Ритейлер рассматривает предложения от разных поставщиков, в том числе «ЭР-Телекома», и планирует несколько пилотных проектов. В X5 Retail Group сообщили, что пока изучают потенциал технологии. В «Магните» не ответили на запрос.

Компании, которые рассматривают внедрение такой технологии, должны учитывать российское законодательство, защищающее персональную информацию граждан, отмечает Владимир Сычев. Фото и видео граждан допускается использовать, когда они получены при съемке в публичных местах или на мероприятиях. При этом фотография или видеозапись, позволяющие в совокупности с иными данными, идентифицировать человека, переходят в категорию персональных данных, на обработку которых требуется его согласие, указывает юрист НЮС «Амулекс» Марина Филиппова. Сама по себе система распознавания лиц не нарушает права потребителя, полагает она, но ее внедрение может повлечь за собой злоупотребления со стороны сотрудников охраны, когда «неблагонадежных» посетителей будут выпроваживать из магазина, а это уже станет «прямым нарушением прав потребителей».

Юлия Тишина