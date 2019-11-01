Здесь вам не тут

Самый мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» может быть сдан 25 декабря, ожидает его эксплуатант ФГУП «Росморпорт». Изначально судно предназначалось для работы на Севморпути, но за восемь лет строительства ледокола изменились как представления о том, какие ледоколы нужны в Арктике, так и ответственный за инфраструктуру в регионе. Так, источники “Ъ” в «Росатоме» сомневаются, что ледокол подходит для этого региона по техническим параметрам, хотя эксперты и допускают его привлечение в случае нехватки атомных ледоколов. Впрочем, «Виктор Черномырдин» может использоваться для проведения экспедиций и в аварийно-спасательных операциях.

ФГУП «Росморпорт» планирует 25 декабря получить ледокол «Виктор Черномырдин» мощностью 25 МВт (ЛК-25), сообщил журналистам гендиректор предприятия Андрей Лаврищев. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) “Ъ” сообщили, что передача ледокола планируется до конца года. Один из источников “Ъ” говорит, что церемония должна пройти на «Адмиралтейских верфях» (входят в ОСК), где ледокол достраивается с лета 2017 года (см. “Ъ” от 25 июля 2017 года).

Контракт на ледокол за 7,9 млрд руб. был заключен Балтзаводом (входит в ОСК) и Росморречфлотом в 2011 году. Сдача была запланирована на конец 2015 года, в 2017 году срок был сдвинут на сентябрь 2018 года, а затем — на июнь 2019 года. В ноябре 2018 года на судне произошел пожар, нанесший ущерб на 150 млн руб. и также повлиявший на срок окончания работ (см. “Ъ” от 30 ноября). Источники “Ъ” еще в 2017 году говорили, что из-за проблем с проектом, девальвации рубля и увеличения сроков стоимость ледокола достигла 11 млрд руб., что потребовало бюджетных компенсаций (см. “Ъ” от 11 января и 15 декабря 2017 года). По данным “Ъ”, они выделены не полностью.

В октябре «Адмиралтейские верфи» сообщили, что ледокол прошел заводские ходовые и госиспытания. Ледовые испытания судно пройдет уже после передачи заказчику, поскольку лед необходимой толщины установится только весной. ЛК-25 должен проходить лед толщиной 2 м со скоростью два узла. В «Росморпорте» “Ъ” лишь подтвердили сдачу ледокола в этом году и прохождение ледовых испытаний в следующем, добавив, что ледовые испытания позволят оценить варианты использования судна.

Проблема нового ледокола в том, что большая осадка (9,7 м) затрудняет его использование в устьях сибирских рек, а для работы в морях Арктики мощности недостаточно на фоне атомных ледоколов, говорят собеседники “Ъ” в «Росатоме».

Госкорпорация с 2019 года является оператором инфраструктуры Семпорпути и в настоящее время не рассматривает использование этого ледокола. «Но мы будем его учитывать, так как мы по закону теперь осуществляем управление судоходством на Севморпути»,— заключил источник “Ъ” в «Росатоме».

Хотя инфраструктурным оператором Семпорпути стал «Росатом», «Росморпорту» не запрещено оказывать услуги сторонним организациям в регионе, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. При необходимости компании, например НОВАТЭК или «Востокуголь», могут привлечь его для выполнения работ, рассуждает он. В любом случае ЛК-25 не планируется эксплуатировать восточнее Диксона, поясняет источник “Ъ”. По его словам, также рассматривается возможность использования его в коммерческих, экспедиционных и научных целях.

Сейчас на судне есть 90 мест для спецперсонала, из них только 12 человек могут быть обычными пассажирами. В дальнейшем, возможно, будут получены документы, которые позволят на все эти места брать простых пассажиров, заключил он.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев напоминает, что изначально «Виктор Черномырдин» строился для эксплуатации в северных морях для выполнения задач дизельных ледоколов типа «Ермак». В условиях нехватки ледоколов, с которой может столкнуться «Росатом», ЛК-25 может использоваться в составе конвоев и на устьевых участках сибирских рек, полагает эксперт. Несмотря на мощность 25 МВт, судно имеет ледовый класс Icebreaker8 и по ледопроходимости близко к работающим атомным ледоколам «Таймыр» и «Вайгач» (40 МВт), отмечает господин Григорьев. При этом «Виктор Черномырдин» имеет две вертолетные площадки, что является его дополнительным преимуществом, в том числе для проведения аварийно-спасательных операций, заключает он.

Анастасия Веденеева