К судостроению пристроили стратегию

Несмотря на хронические проблемы российского судостроения, Минпромторг в стратегии отрасли до 2035 года ожидает даже в самом плохом сценарии построить 357 судов за 18 лет, добившись роста производства гражданских судов в 3,9 раза. Если же реализуется целевой сценарий, будет построено почти в два раза больше. Однако для этого нужна господдержка, размеры которой в стратегии не оценены. Эксперты затрудняются содержательно комментировать документ, отмечая его слабую проработку и явные фактические ошибки.

России требуется масштабное обновление гражданских судов, следует из стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Потребности внутреннего рынка оценены в 250 морских транспортных судов, более 1,5 тыс. транспортных судов «река-море», 1,6 тыс. рыбопромысловых судов, более 250 единиц морской техники вспомогательного и технического флотов, 90 научно-исследовательских судов, 24 ледокола, а также около 150 судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений. Однако, констатируется в документе, финансовые возможности заказчиков позволяют обновить менее половины флота.

Стратегия предполагает три варианта развития отрасли, которые отличаются темпами роста экономики и объемом господдержки.

В рамках инновационного (базового) сценария к 2035 году будет построено 463 судна, а стоимость портфеля заказов приблизится к 2,3 трлн руб., при оптимистичном раскладе количество выпущенных судов составит 651 единицу. В консервативном сценарии будет построено 357 судов, что, тем не менее, позволит нарастить выпуск в отрасли в 3,9 раза по сравнению с 2018 годом (см. инфографику).

«Ввиду специфических особенностей отрасли, в том числе высокой капиталоемкости строительства судов, продолжительной окупаемости вложенных средств, ее деятельность и дальнейшее развитие невозможны без активного участия государства»,— говорится в документе. Вместе с тем в стратегии нет никаких оценок возможного или ожидаемого объема господдержки, а также возможных механизмов ее предоставления. Также не сказано, как объем господдержки и заказа должен распределяться между верфями, входящими в Объединенную судостроительную корпорацию, и заводами вне ее периметра.

К 2035 году основные производственные фонды отрасли должны быть загружены на 80%, планируется увеличить вдвое производительность труда и повысить долю отечественных составляющих в стоимости конечной гражданской продукции до 75%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Эти ожидания в целом подкреплены итогами предыдущих лет: в 2018 году объем производства в отрасли увеличился в 1,7 раза по отношению к 2012 году и составил более 620 млрд руб. при росте производительности труда в денежном выражении в 1,4 раза. В то же время конкретики в стратегии мало, а цифры уязвимы для критики.

Так, глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев затрудняется комментировать вышедший документ, так как в нем нет ни обосновывающей части, ни перечня проектов, для которых планируется строительство, нет типоразмеров и ледовых классов судов. «Непонятно, что за ледоколы имеются в виду и почему газовозы по всем трем сценариям появляются в списке уже после запуска проекта "Арктик СПГ-2"»,— отмечает эксперт. В стратегии предполагается в базовом сценарии строительство 14 ледоколов, а в целевом — 21. Что касается газовозов, то их постройки нет ни в одном сценарии до 2025 года, а в консервативном — нет и до 2035 года.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что по рыбопромысловым судам в консервативном сценарии стратегии (105 единиц, из них 27 обслуживающих) не учтено строительство судов-краболовов. По пассажирскому флоту планы выглядят реалистичными (от четырех до восьми судов в зависимости от прогноза), а по транспортным судам «река-море», напротив, запланированные показатели на 2019–2020 годы даже несколько занижены (23–28 судов), добавляет эксперт. «В целом длительная разработка стратегии не пошла целевым показателям на пользу: количественные планы сдачи судов явно требуют корректировки для учета реалий 2019 года»,— заключает он.

Анастасия Веденеева