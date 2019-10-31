Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. За проголосовали 232 (все, кроме одного,— демократы) члена нижней палаты Конгресса, против — 196 (194 из них — республиканцы), сообщает Reuters.

Резолюция постановляет, что юридический комитет, а также комитеты по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, по контролю и правительственным реформам, а также бюджетный комитет должны продолжить расследование. Показания свидетелей буду публиковаться в открытом доступе, сообщается в документе.

«Палата представителей делает сегодня следующий шаг вперед. Мы запускаем процедуру открытых слушаний, проводимых Комитетом по разведке Палаты представителей, чтобы общественность могла самостоятельно увидеть факты»,— сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси незадолго до начала голосования (цитата по AFP).

В Белом доме заявили, что господин Трамп «не делал ничего плохого и демократы это знают». В заявлении также говорится, что «одержимость» госпожи Пелоси и демократов «фиктивным импичментом» навредит не Дональду Трампу, а американцам. Сам президент в Twitter назвал происходящее «самой большой охотой на ведьм в истории Америки». «Ложный импичмент вредит нашему фондовому рынку. Демократы ничего не делают, им плевать!» — добавил господин Трамп.

Напомним, процедура импичмента президента США была инициирована из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что в ходе беседы господин Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Позже временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Господин Тейлор подтвердил подозрения конгрессменов от Демократической партии, заявив, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против Джо Байдена. Это стало еще одним аргументом в пользу импичмента среди противником господина Трампа.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дипломат из Киева помог американскому импичменту».