Дипломат из Киева помог американскому импичменту

Противники президента США Дональда Трампа получили новые аргументы в пользу импичмента. Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Господин Тейлор подтвердил подозрения конгрессменов от Демократической партии, заявив, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против политического конкурента президента Трампа Джо Байдена. Правда, открыто о возможности приостановки военной помощи, по словам господина Тейлора, заявила женщина, лица которой он так и не увидел.

«То, что я сегодня услышал от Билла Тейлора, настораживает и грозит взрывом»,— написал в своем Twitter конгрессмен от Демократической партии США Адриано Эспайлат. Подобное впечатление сложилось у многих его соратников. «Сами видите, как изобличающе это было,— продолжила ту же мысль демократка Дина Титус.— Это дает однозначное понимание, как все было. И это была услуга за услугу».

Показания, которые вчера вечером дал Конгрессу американский дипломат, поверенный в делах на Украине Билл Тейлор, могут открыть новую страницу в попытке объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, усилив позиции противников американского президента.

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Поводом для начала процедуры импичмента стало подозрение в том, что Дональд Трамп шантажировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского приостановлением военной помощи, если тот не начнет расследование против фирмы Burisma на Украине. Эта фирма принадлежит Хантеру Байдену — сыну наиболее вероятного конкурента Дональда Трампа на приближающихся президентских выборах Джо Байдена.

По сути, Билл Тейлор опроверг слова другого американского дипломата, ранее выступавшего перед Конгрессом,— посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда. Если господин Сондленд утверждал, что никакой договоренности в стиле «ты мне — я тебе» не было, то господин Тейлор рассказал о разговоре со своим коллегой, из которого следует обратное. «В телефонном разговоре посол Сондленд рассказал мне, что президент Трамп говорил ему, что хочет, чтобы президент Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать деятельность Burisma и возможное украинское вмешательство в американские выборы 2016 года»,— сказал Билл Тейлор. При этом господин Сондленд якобы дал понять, что «все, чего хочет Украина», будет зависеть от запуска такого расследования.

Кроме того, Билл Тейлор рассказал, что подозревает существование некоего дополнительного, «неформального» канала связи между Киевом и Вашингтоном, к которому сам он не имел доступа.

По его словам, он заметил «что-то странное» во время сеанса конференц-связи между американскими дипломатами и Владимиром Зеленским 28 июня. Перед тем как президент Украины присоединился к разговору, Гордон Сондленд захотел убедиться, что беседу «никто не расшифровывает». При этом тогдашний спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер еще до подключения господина Зеленского отметил, что хотел бы встретиться с ним и убедить его начать расследование, которое «доберется до сути вещей».

Однако открыто о связи между военной помощью Украине и началом расследования, по словам господина Тейлора, он услышал чуть позже — в июле. Тогда дипломат тоже участвовал в сеансе конференц-связи, но уже с Белым домом. По его словам, некая женщина из административно-бюджетного управления, лицо которой не показали на экране, заявила, что ее проинструктировали не одобрять любую дополнительную военную помощь Украине до дальнейшего указания.

«Я и другие были удивлены,— сказал дипломат.— Украинцы воевали с русскими и рассчитывали не только на тренировку (войск.— “Ъ”) и вооружения, но и на гарантии американской поддержки».

Однако неизвестная чиновница не объяснила ничего, кроме того, что «директива пришла от президента».

Впрочем, в Белом доме уже успели назвать показания Билла Тейлора ложными. «Президент Трамп не сделал ничего плохого — это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против конституции. Не было никакого "ты мне — я тебе"»,— заявила сегодня пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

При этом американские СМИ, которые пишут о показаниях Билла Тейлора, отмечают его заслуги перед страной, что, вероятно, делает его слова более весомыми. 72-летний господин Тейлор воевал во Вьетнаме в составе 101-й десантной дивизии, а после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года бывал в Ираке и Афганистане. «50-летняя служба Тейлора охватывает как величайшие успехи Америки, так и ее самые катастрофические просчеты»,— пишет The Washington Post.

Кирилл Кривошеев