Moonwalk вывел на пиратские пути

Отключение серверов крупнейшего пиратского плеера Moonwalk заставило правообладателей искать новые пути для борьбы с нелегалами. Он не только давал возможность смотреть фильмы, но и имел собственную пиратскую базу — порядка 42 тыс. фильмов и 14 тыс. сериалов. После того, как зимой о работе сервиса стало известно из отчета Group-IB, его попытались заблокировать российские правообладатели. Но так как серверы плеера находятся в Нидерландах, иск в итоге смогла подать местная компания по защите правообладателей. Теперь их коллеги рассуждают, как можно воспользоваться этой ситуацией и покончить с пиратством. Способы изучил Глеб Силко.

После отключения серверов плеера Moonwalk правообладатели стали искать новые схемы борьбы с пиратством. Зачем всего лишь останавливать работу этих мощностей через провайдера, если можно отследить их владельцев? Ведь Moonwalk, как и пиратские сайты, зарабатывал на рекламе — как правило, интернет-казино и нелегальных букмекерских контор. Деньги получал плеер, а затем выплачивал использующим его площадкам вознаграждение — примерно от 60 центов за тысячу просмотров фильма или сериала. А нужные для работы плеера серверы кто-то взял в аренду или купил. Значит, можно через этих людей или компании проследить и найти, куда и кому уходили деньги, а затем наказать их за нарушение антипиратских законов на показательных процессах, рассуждает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

«Платежные ведомости или иные финансовые документы оказались в доступе у правоохранительных органов. Это может привести ко вполне конкретным физическим лицам, которым выплачивалось агентское вознаграждение Moonwalk за отгрузку рекламы.

То есть пиратские сайты, которые пользовались плеером, могут быть вычислены. Деньги переводились каким-то конкретным лицам, возможно, на конкретные карты. Если легкие деньги будут сопряжены с вероятностью серьезного штрафа и тюремного заключения, очень многие мастера переориентируются, и в целом проблема очень сильно сократится».

Еще в 2008 году в Швеции состоялось дело The Pirate Bay — это один из крупнейших в мире торрент-трекеров, где можно найти сотни тысяч нелегальных файлов. Четырех основателей сайта обвинили в нарушении авторских прав и в итоге приговорили к тюремным срокам и штрафу в несколько миллионов долларов. Но ожидать повторения дела The Pirate Bay, впрочем, как и других преследований, сейчас не стоит, уверен координатор организации по международному сотрудничеству «Роскомсвобода» Александр Исавин: «Там арестовали тех, кто покупал "железо", не всех пользователей, не тех, кто заливал контент. Может быть, сейчас найдут того, кто заплатил за хостинг или какую-нибудь фирму, зарегистрированную в непонятной юрисдикции. Но, я думаю, после The Pirate Bay пираты научились, наверное, активнее прятать концы в воду».

Но если голландские власти все же смогут распутать это дело и найти в пиратской схеме россиян, то их вполне смогут судить, правда, по законам Нидерландов, поскольку иски подавали иностранные компании. А чтобы затем привлечь этих же людей к ответственности уже в России, придется постараться, полагает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алина Топорнина: «У нас все-таки не прецедентное право, поэтому российским судам нужно будет также устанавливать какие-то факты. Может быть, они будут основываться на международных судебных актах, но они точно не лягут в основу решения, потому что у нас всегда происходит самостоятельное производство на основе применения признанного нашим государством международного права, и уже потом нашего локального права. Детали всегда будут устанавливаться дополнительно. И на территории Российской Федерации может возникнуть какая-то совсем иная история».

В России пиратов ждет как административная, так и уголовная ответственность. И приговоры по уголовной статье выносятся судами с завидной регулярностью, иногда по несколько в месяц. Правда, касаются они по большей части тех, кто по старинке торгует нелегальными дисками в торговых центрах и на рынке, а не поймавших интернет-«волны» пиратов. С последними борются блокировками сайтов, потом их «зеркал» и так далее. Похоже, до рейдов на серверы и собственного расследования международных преступных схем пока не добрались.

Ущерб российских правообладателей от пиратов власти оценивают в 40-70 млрд руб. — такие цифры называл министр культуры Владимир Мединский. Сами игроки рынка считают, что сумма убытков может достигать 100 млрд.