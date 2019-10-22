Пиратам закрыли плеер

Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей. Разработчики сервиса сами платили пиратским онлайн-кинотеатрам за просмотры, встраивая в нелегальный контент рекламу.

Голландская ассоциация по защите прав правообладателей в сфере индустрии развлечений (BREIN) добилась отключения серверов стримингового плеера Moonwalk, сообщается на сайте ассоциации. Она направила решение суда об этом пяти хостинг-провайдерам. В базе сервиса, по данным BREIN, хранилось 26 тыс. фильмов и около 10 тыс. сериалов.

По данным портала TorrentFreak, который ссылается на исследование российской компании Group-IB, Moonwalk представлял собой так называемую Content Delivery Network (CDN, сеть доставки контента), которая использовалась примерно 80% пиратских онлайн-кинотеатров в России. При этом сама Moonwalk и платила пиратам: около $0,6 за 1 тыс. просмотров. Монетизировалась CDN за счет встраиваемой в контент рекламы, преимущественно онлайн-казино.

Group-IB подробно рассказала о Moonwalk в февральском исследовании. В нем упоминалось, что большинство разработчиков сервиса — русскоязычные.

Тем не менее оперативно заблокировать Moonwalk было затруднительно, поскольку вся его инфраструктура, включая сервера, находилась за пределами России.

Глава Минкульта Владимир Мединский оценивал ущерб от рынка нелегального контента в 40–70 млрд руб. в год. В 2018 году ранее российские правообладатели и поисковики подписали антипиратский меморандум, на смену которому должен прийти аналогичный законопроект. Он предполагает, что все поисковики, работающие в России, с момента вступления закона в силу будут обязаны в досудебном порядке удалять ссылки на страницы с пиратским контентом по запросу правообладателей. Законопроект пока не внесен в Госдуму, собеседники “Ъ” говорили о разногласиях участников рынка по поводу ряда его пунктов.

«Пока существует финансовая база, пиратство в интернете будет продолжать существовать. Я не вижу принципиальных проблем для пиратов в том, чтобы завести все это на условно не слишком щепетильный хостинг на каких-либо островах»,— скептичен главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его словам, в качестве финансовой базы для пиратства выступают онлайн-казино, с которыми можно бороться обрубанием финансовых потоков путем блокировки платежей в отношении определенных лиц и компаний, в том числе на международном уровне.

Приостановка работы Moonwalk — хорошая новость для правообладателей, рад гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. «Но у меня нет иллюзий насчет того, что эту нишу не займет один из конкурентов Moonwalk»,— отмечает он. Пока эта CDN отключена, пираты сфокусировались на нелегальном контенте, размещенном в социальных сетях, продолжает эксперт, призывая «сфокусироваться на использовании меморандума для зачистки соцсетей».

Дмитрий Шестоперов