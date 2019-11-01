Бывший замглавы Спецстроя с взяткой не согласился

В Бабушкинском суде столицы начался процесс по делу бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Мордовца и Олега Щурова, экс-гендиректора компании «Строймонолит-14», подрядчика строительства космодрома Восточный. Господин Мордовец обвиняется в получении взяток от бизнесмена на общую сумму 32 млн руб. за покровительство и заключение подрядов. Оба вины не признают, утверждая, что стали жертвами оговора, а компания «Строймонолит-14» была одной из немногих, кто согласился работать по установленным госрасценкам.

Судебное заседание началось с того, что адвокаты подсудимых потребовали отвода гособвинителя Юрия Дударца. Они мотивировали это тем, что обвинитель является сотрудником военной прокуратуры, а между тем уголовное дело рассматривает гражданский суд и сами подсудимые не являются военнослужащими. Однако ходатайство было отклонено, в том числе и потому, что на момент предполагаемого преступления господин Мордовец являлся военным и имел генеральское звание.

Затем господин Дударец зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что Александр Мордовец был не только одним из руководителей Спецстроя, но и зампредом правительственной комиссии по строительству космодрома Восточный, а также возглавлял оперативный штаб строительства. «На своем посту он должен был блюсти государственные интересы и не оказывать кому-либо предпочтения при выборе подрядчиков»,— отметил гособвинитель. Между тем из материалов дела следует, что в 2014 году были заключены два контракта на строительно-монтажные работы и поставку стройматериалов с компанией «Строймонолит-14», причем итоги конкурса, по версии следствия, были сфальсифицированы. В частности, говорится в деле, к конкурсу были допущены две подставные фирмы, которые намеренно завысили цены контракта и тем самым дали возможность выиграть компании господина Щурова. Общая сумма контрактов составила 322 млн руб., однако большая часть работ так и осталась невыполненной, а сам «Строймонолит-14» обанкротился.

Как говорится в материалах дела, господин Мордовец за общее покровительство, а также проведение всех процедур, связанных с заключением контрактов, получил от бизнесмена Щурова 10% от суммы договоров — 32 млн руб. Кроме того, предприниматель, по данным следствия, оплатил господину Мордовцу и расходы на телефонные переговоры, которые составили 381 тыс. руб. Прокурор также детально рассказал, что взятки частями обналичивались через подставные фирмы, а затем передавались замдиректора Спецстроя через посредников, в том числе и его родственников. Иногда, как утверждает прокурор, между генералом и бизнесменом случались словесные перепалки из-за задержек очередных выплат. Нужно отметить, что господин Мордовец и господин Щуров знакомы много лет, они оканчивали один военный вуз, а брат генерала Сергей Мордовец одно время даже работал в компании «Строймонолит-14».

Господину Мордовцу Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями). Господину Щурову инкриминировали ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст. 285 (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).

На вопрос судьи, понятно ли им обвинение и как они к нему относятся, подсудимые категорически с версией следствия не согласились. При этом господин Щуров добавил, что обвинение ему непонятно. Судья посоветовал ему проконсультироваться с адвокатами, однако и те сказали, что не понимают, какие претензии следствие предъявило их подзащитному.

Уже после заседания адвокаты Григорий Писарев и Борис Афанасьев сообщили “Ъ”, что, работая на строительстве Восточного, господин Мордовец столкнулся с массовыми случаями отказов подрядчиков выполнять контракты по госрасценкам. Компания господина Щурова, по словам защитников, оказалась одной из немногих, кто готов был выполнять заказы на предложенных условиях. Его выбор в качестве подрядчика, по мнению защиты, был совершенно законным, поскольку, в соответствии с решением правительства, в случае угрозы срыва сдачи объекта разрешалось заключать договоры и вовсе без проведения конкурсов. А в данном случае две дополнительные фирмы приняли участие в конкурсе для соблюдения формальностей, хотя можно было обойтись и без этого.

Что касается взяток, то адвокаты отметили, что все обвинение построено всего лишь на показаниях двух человек — водителей, которые, согласно материалам дела, якобы перевозили предназначенные господину Мордовцу деньги. Однако фактов передачи денег, отметила защита, правоохранительные органы не зафиксировали.

Следует отметить, что уголовное дело о злоупотреблениях в отношении Александра Мордовца ГВСУ СКР возбудило еще в сентябре 2017 года. В мае следующего года в нем появился эпизод с взяткой. Тогда же Хамовнический райсуд определил господина Мордовца, после ликвидации Спецстроя работавшего заместителем директора Центрального НИИиП Минстроя, в СИЗО.

Что касается Олега Щурова, то он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за растрату при строительстве Восточного. В начале этого года он был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Алексей Соковнин