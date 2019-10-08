Бывшего замглавы Спецстроя направили в Бабушкинский суд

Главная военная прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего замдиректора Спецстроя России, руководителя оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александра Мордовца. Ему инкриминируется получение взятки в размере 32 млн руб. от подрядчиков строительства космодрома. Вины господин Мордовец не признает.

Уголовное дело в отношении Александра Мордовца направлено для рассмотрения по существу в Бабушкинский суд столицы. Экс-замдиректора Спецстроя был обвинен Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, господин Мордовец, возглавляя оперативный штаб по строительству объектов космодрома Восточный, авансировал компании «Строймонолит» работы, которые она так и не выполнила. За это, а также общее покровительство, по версии следствия, руководитель подрядчика Олег Щуров передал заместителю главы Спецстроя взятки на общую сумму около 30 млн руб., став обвиняемым по соответствующей ч. 5 ст. 291 УК РФ.

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Господин Мордовец был арестован в июне прошлого года и с тех пор содержится под стражей. На момент задержания он работал заместителем директора Центрального НИИиП Минстроя. Защита неоднократно обжаловала арест, ссылаясь в том числе на недоказанность обвинений и многочисленные заслуги господина Мордовца, но лишь одно из продлений стражи было отменено Мосгорсудом. Апелляционная инстанция признала несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в его решении, фактическим обстоятельствам дела. Впрочем, Хамовнический суд при пересмотре дела все равно оставил обвиняемого под стражей.

Олег Щуров в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве полностью признал свою вину в махинациях. В начале нынешнего года Мещанский райсуд, признав его виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), приговорил его к пяти годам лишения свободы. Это приговор вступил в законную силу.

Александр Александров