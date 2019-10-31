Здравоохранению подсчитали расходы

Как сообщил сегодня в ходе Госсовета по здравоохранению в Калининграде Владимир Путин, в течение трех лет федеральный бюджет выделит на модернизацию здравоохранения около 150 млрд руб. По его словам, эта цифра может быть скорректирована после утверждения региональных программ реформы.

На модернизацию первичного звена российского здравоохранения (поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий) в течение трех лет будет выделено 150 млрд руб., заявил сегодня в ходе расширенного заседания президиума Госсовета Владимир Путин. «Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020-го, предусмотрено по 50 млрд в год»,— отметил он. По его словам, «эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года». «Считаю, что после проведения экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть и скорректирован»,— отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что первичное звено является фундаментом здравоохранения и «чтобы вывести первичное звено на высокий уровень, необходимо эффективно и слаженно действовать всем органам власти всех уровней, но основная работа должна идти в субъектах».

С августа этого года в правительстве прошла серия совещаний по модернизации первичного звена здравоохранения. В результате президент поручил Минздраву проработать с регионами план обновления инфраструктуры, медицинского оборудования и подходов к оплате медицинских работников.

«Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованны»,— отметил Владимир Путин. По его словам, основная работа по модернизации первичного звена должна идти в регионах. «Я прошу правительство, Министерство здравоохранения и другие ведомства оказывать им всестороннее содействие, помощь и поддержку»,— подчеркнул он.

Анастасия Мануйлова