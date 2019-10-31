СМИ: около 900 военных США останется в Сирии

В Сирии после отвода войск останется около 900 военных США, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Таким образом, по данным газеты, число военных сократится всего на 100 человек.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут из Сирии около 1 тыс. военных. NYT утверждает, что с территории ушла половина из них. Предполагается, что всего в провинции Дэйр-эз-Зоре останется 250 военных. США передислоцируют к ним из Ирака несколько сотен человек в сопровождении бронемашин и танков. Всего охранять нефтяные месторождения будет 500 человек. С учетом войск в зоне Эт-Танфа остается около 900 военных, посчитала газета.

США сообщили о выводе войск с территории Сирии незадолго до начала военной операции Турции «Источник мира». После завершения операции президент США Дональд Трамп сказал, что американские военные продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии.

О позиции господина Трампа — в материале “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».