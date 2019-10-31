Болтона вызвали дать показания в рамках процедуры импичмента президента США

Бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона вызвали дать показания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, сообщает AP. Адвокат господина Болтона Чарльз Купер заявил, что его клиент не будет отвечать на вопросы без получения повестки.

Известно, что, будучи советником, Джон Болтон высказывал недовольство политикой администрации президента США в отношении Украины. В частности, он был недоволен участием адвоката президента Рудольфа Джулиани.

Процедура импичмента президента США была инициирована из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что в ходе беседы господин Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Господин Тейлор подтвердил подозрения конгрессменов от Демократической партии, заявив, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против Джо Байдена.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дипломат из Киева помог американскому импичменту».