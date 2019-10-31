Из накоплений выдавило доходность

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) заработали за девять месяцев этого года для своих клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) около 10% годовых. Однако на показатели фондов продолжают оказывать влияние проблемы, скопившиеся в них в предыдущие годы. В третьем квартале их решение обошлось НПФ снижением доходностей.

Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ за три квартала 2019 года составила 9,9% годовых (ранее “Ъ” прогнозировал результат на уровне 10% годовых, см. номер от 14 октября). Об этом свидетельствуют данные, предоставленные крупнейшими НПФ (96% обязательств по ОПС). Этот показатель оказался на 0,5 процентного пункта (п. п.) ниже результатов, показанных в первом полугодии.

Лидером по доходности среди крупнейших НПФ, как и кварталом ранее, является НПФ «Открытие» с результатом 12,8% годовых (на 0,4 п. п. ниже полугодового показателя). Показатель мог быть и выше, если бы большой пакет акций ОВК, проданный фондом из портфеля пенсионных накоплений в состав своих же собственных средств из-за возникших нарушений, был бы реализован в момент наступления таких оснований, а не через несколько месяцев (см. “Ъ” от 27 сентября).

Значительно большее влияние на доходность фондов оказало заключение мирового соглашения между НПФ «Будущее» и «Сафмар» c Промсвязьбанком (ПСБ). Согласно ему, фонды должны разместить в банке депозиты на общую сумму 20,9 млрд руб. под 5% годовых с последующим снижением процентной ставки до 0,5% годовых (см. “Ъ” от 11 сентября). В результате справедливая стоимость депозитов оказалась ниже аналогов, что негативно отразилось на доходности фондов. «Согласно требованиям финансовой отчетности, фонд должен был провести переоценку в бухгалтерском учете размещенных депозитов, что привело к снижению доходности фонда»,— пояснили в НПФ «Сафмар», у которого переоценка составила 2,8 млрд руб. В результате фонд по итогам девяти месяцев заработал 7,7% годовых (за полугодие — 10,3% годовых). Если бы депозит не был размещен, то доходность фонда была бы на 1,6 п. п. выше. НПФ «Будущее», который по итогам девяти месяцев заработал для своих клиентов 7% годовых (за полугодие — на 0,8 п. п. меньше), на момент сдачи номера не раскрыл отчетность. В фонде оценили влияние размещения депозита в ПСБ на снижение доходности примерно в 1 п. п. Таким образом, средневзвешенная доходность российских НПФ в отсутствие сделки с ПСБ превысила бы 10% годовых.

Впрочем, и другие НПФ, входящие в топ-5 по ОПС, снизили свои показатели относительно полугодия. Так, доходность инвестирования НПФ Сбербанка снизилась на 0,3 п. п., до 10,7% годовых. «Газфонд ПН» показал более значительное снижение доходности — около 1 п. п., до 8,2% годовых (по оценке “Ъ”). В этих двух фондах не ответили на вопросы, что послужило причиной ухудшения результатов по инвестиционной деятельности в третьем квартале.

Одним из критических факторов для успеха запуска новой системы ГПП (см. “Ъ” от 30 октября) первый зампред ЦБ Сергей Швецов называл возможность НПФ «подтвердить, что благодаря профессиональному управлению средствами граждан у них доходность больше, лучше, чем по другим понятным и доступным населению инструментам». «К сожалению, он (этот фактор.— “Ъ”) не может быть реализован достаточно быстро»,— добавил топ-менеджер Банка России.

«Проблемы, сформированные в прошлые годы в системе НПФ, конечно, остались, но они носят не столь значительный характер, как это было в прошлом и позапрошлом годах»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, в следующем году они смогут повлиять на доходности НПФ, проходящих «внутреннюю санацию», но незначительно, «в пределах 1–2 п. п.». «Другое дело, что существует память о, мягко сказать, невпечатляющих результатах прошлых лет, что сказывается на доверии к системе»,— отмечает эксперт. Впрочем, полагает господин Митрофанов, «память на финансовом рынке короткая» и двух-трех лет хороших финансовых результатов и профессионального управления средствами граждан будет достаточно, чтобы доверие на пенсионный рынок вернулось.

Илья Усов